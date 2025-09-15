Mikil ánægja með Mikael: „Hann hefur gjörbreytt liðinu“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. september 2025 23:32 Mikael Anderson fer vel af stað í Svíþjóð. Mikael Neville Anderson fer mjög vel af stað með Djurgarden og er hrósað í hástert af yfirmönnum sínum í Svíþjóð. Mikael var keyptur af sænska félaginu í sumar og hefur komið við sögu í níu leikjum á þessu tímabili. Um helgina lagði hann upp 2-2 jöfnunarmark í leik gegn Hammarby, sem endaði síðan með 3-3 jafntefli. Þjálfari liðsins, Jani Honkavaara, var spurður út í frammistöðu Mikaels í gær og hrósaði honum mikið. „Ég er ánægður með breytingarnar sem við gerðum og alla nýju leikmennina, þeir hafa séð til þess að við erum eins og allt annað lið, meira að segja á æfingum. Dýnamíkin í hópnum breytist alltaf þegar nýir leikmenn koma inn, sérstaklega leikmenn eins og Mikael. Hann hefur gjörbreytt liðinu, eins og sást í leiknum“ sagði Honkavaara. Yfirmaður knattspyrnumála hjá Djurgarden, Bosse Andersson, hefur einnig hrifist mikið af Mikael. „Hann er virkilega góður, ótrúlegur fagmaður sem rífur alla upp með sér. Hann gefur gott fordæmi og gerir aðra leikmenn enn betri. Í þessum leik var hann besti maður vallarins í þessar 75 mínútur sem hann spilaði. Hann vill taka ábyrgð og vill vera leiðtogi, sem boðar gott fyrir framtíðina.“ Sænski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Íslenski boltinn Sló heimsmetið í fjórtánda sinn Sport City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna Enski boltinn Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Enski boltinn Beit andstæðing á HM Sport „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Enski boltinn Lárus Orri: Fórum í „Fuck you mode“ Sport „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ Enski boltinn Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ Enski boltinn Fleiri fréttir Mikil ánægja með Mikael: „Hann hefur gjörbreytt liðinu“ Bellingham batnaði hraðar en búist var við „Sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu“ Varamaður Mikaels skoraði jöfnunarmarkið Sparkað í klof liðsfélaga Kolbeins en sigurinn sóttur Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Meiðslahrjáði miðvörðurinn lætur gott heita Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Verður væntanlega ráðinn 89 dögum eftir að hann var rekinn City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Leik hætt eftir að leikmaður hné niður „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Sjáðu mörkin úr mettapi KR Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Skoraði hundraðasta markið eftir 637 daga fjarveru Uppgjör: Valur - Stjarnan 1-2 | Stjarnan mætt af fullum þunga í titilbaráttuna Glódís langbest Íslendinga í nýja leiknum „Hrikalega sáttur með þetta“ „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ Börsungar fóru illa með Valencia Hildur lagði upp í Madrídarslagnum „Búnir að æfa það að setja Sigurjón upp í senterinn“ Daníel Tristan skoraði tvö og benti á Guðjohnsen-nafnið Uppgjörið: KA - Vestri 4-1 | Frábær sigur dugði ekki til Uppgjörið: Valur - Tindastóll 6-2 | Fanndís fór hamförum Sjá meira