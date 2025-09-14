Aurskriða í Brimnesdal hefur gert það að verkum að neysluvatn er óhreint víða í Fjallabyggð.
Aurskriða féll í Brimnesdal í morgun og hefur það í för með sér að litur hefur komið í kalt neysluvatn, segir í tilkynningu á vef Fjallabyggðar á Tröllaskaga.
Þá kemur fram að strax í morgun hafi vinna hafist við að hreinsa vatnið. Unnið sé hratt að því að koma vatninu í eðlilegt horf og gert sé ráð fyrir að vatnið verði orðið hreint síðar í dag.
