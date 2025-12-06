„Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 6. desember 2025 07:58 Robert Örell, forsvarsmaður Transform og fyrrverandi forstöðumaður Exit í Svíþjóð. vísir/bjarni Fyrrverandi nýnasisti segir sjálfsvinnu og aukið sjálfstraust hafa bjargað sér frá vítahring haturs og öfga. Hann kynnir nú Exit átakið hér á landi sem veitir föngum aukinn stuðning að lokinni afplánun. Hann telur það geta skipt sköpum á Íslandi. Nýtt samstarfsverkefni lögreglu, fangelsismálayfirvalda, félagasamtaka og sveitarfélaga var kynnt á miðvikudag undir heitinu Exit en það veitir föngum aukinn stuðning að lokinni afplánun. Markmiðið er að fangar hverfi frá ofbeldi og afbrotum í skiptum fyrir heilbrigðara líferni Í tilefni þessa flutti félag fanga Afstaða sérfræðing í málefnum sem tengjast úrsögnum úr öfgahópum og ofbeldisfullum glæpasamtökum til landsins til að halda erindi fyrir ýmsa aðila. Hann er fyrrverandi forstöðumaður Exit í Svíþjóð og stýrði Exit í í Bandaríkjunum um tíma. „Hugmyndin er að gefa fólki annað tækifæri og hjálpa því að komast aftur inn í samfélagið að því er varðar félagslega aðlögun. Hvernig byggir maður upp nýja, jákvæða félagslega sjálfsmynd og ný félagsleg tengslanet? Einnig hvað varðar hagnýta þáttinn: Hvernig er að búa við lífsstíl glæpa og öfgahyggju og komast aftur í það horf að eiga íbúð og vera í vinnu? Brjóta niður fordóma samfélagsins. “ Robert hefur sjálfur verið endurheimtur úr heimi öfga og haturs en frá fjórtán ára aldri var hann meðlimur nýnasista. Hann segir vandræði í skóla og lítið sjálfstraust eina megin ástæðuna fyrir því að hann leiddist á þá braut. „Ég var virkur í þeim hópi í um fjögur til fimm ár. Heimsmynd hópsins sem ég tilheyrði snerist um yfirburði hvíta kynstofnsins. Við vorum á móti menningarblöndun.“ Sjálfsvinna hafi verið lykillinn að losna úr vítahring ofbeldis og haturs. „Það er frekar fyndið að þegar ég fékk gleraugun mín byrjaði ég að lesa mikið og eftir því sem ég lærði meira um hugmyndafræðina áttaði ég mig líka á því að við lifðum í raun ekki samkvæmt henni. Það var mikið um drykkju, slagsmál og afbrigðilega hegðun. Ég hætti að drekka, byrjaði að æfa og reyndi að bæta lífsstíl minn. Það stakk mjög í stúf við samtökin í heild sinni. Ég varð fyrir nokkrum vonbrigðum með vini mína og fólkið í kringum mig í hópnum. Þetta leiddi í raun til þess að það brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu.“ Fangelsismál Mest lesið MAST búið að snúa hnífnum Innlent Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar Innlent „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Innlent „Aldrei heyrt aðra eins fjarstæðu á ævi minni“ Innlent Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Veður Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við Innlent Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt Innlent Glæpastarfsemi á Íslandi orðin jafn mikil og á Norðurlöndum Innlent Reiði vegna myndbands úr brúðkaupi Erlent „Ég vísa ekki beint í þessa skýrslu“ Innlent Fleiri fréttir Með hamagang á hóteli og kastaði innanstokksmunum „Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt MAST búið að snúa hnífnum Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar „Ég vísa ekki beint í þessa skýrslu“ Glæpastarfsemi á Íslandi orðin jafn mikil og á Norðurlöndum „Aldrei heyrt aðra eins fjarstæðu á ævi minni“ Tvö prósent vilja Heiðu sem borgarstjóra Brostnar forsendur, ný könnun og fyrrverandi nýnasisti „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Skólameistarinn á Egilsstöðum næstur í röðinni Forsendur séu brostnar vegna játningar ráðherra „Það er verið að setja Austurland í frost“ Boðar tuttugu aðgerðir í málefnum fjölmiðla Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Önnur mesta rýrnun Hofsjökuls frá upphafi mælinga Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Vill Kristrúnu fyrir dóm og óvissa um Eurovision Gervigreindin sé enn einn pensillinn í höndum listamanna Tímamót og bylting í nýju Konukoti Setja sjálf upp umferðarljós og gagnrýna ráðaleysi borgarinnar Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Fékk „útdrátt“ úr skýrslunni sem hann vísaði í Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný Dagar Úffa mögulega taldir Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Eftiráskýringar ráðherra haldi engu vatni Yfir 120 stórfelld fíkniefnamál hjá tollinum Sjá meira