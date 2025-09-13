Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. september 2025 19:44 Árásarflygildi af gerðinni Shahed sem Rússar nota mikið. Myndin tengist ekki fréttinni beint. AP Rússnesk fylgildi rufu lofthelgi Rúmeníu í dag. Þau fóru að sögn úkraínskra stjórnvalda um það bil tíu kílómetra inn fyrir landamæri Rúmeníu og voru þar í um fimmtíu mínútur. Vólódímír Selenskí forseti Úkraínu greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í kvöld. Hann segir Rúmena hafa gert út herþotur til að bregðast en flygildið er sagt hafa horfið af ratsjám Rúmena áður en til kastanna kom. Varnarmálaráðuneyti Rúmeníu hefur staðfest að lofthelgi sín hafi verið rofin. Herþotur í Póllandi voru einnig ræstar út fyrr í dag í svokallaðri forvarnaraðgerð vegna ógn sem þótti stafa af rússneskum flygildum sem notuð voru til árása í vesturhluta Úkraínu. Flugvöllinum í borginni Lublin í austanverðu Póllandi var lokað. Aukið hættustig var í gildi í um tvær klukkustundir. „Rússneski herinn veit nákvæmlega hvert flygildi sín stefna og hve lengi þau eru virk í loftinu. Leiðir þeirra eru alltaf fyrirfram ákveðnar. Þetta getur ekki verið tilviljun, mistök, eða frumkvæði einhverra undirmanna. Þetta er augljós stigmönun stríðsins af hálfu Rússa,“ segir Selenskí í færslunni. Hann segir þörf á virkum forvörnum. Engin ögrun frá Rússlandi sé lítilsvæg. Rússar rufu lofthelgi Póllands á miðvikudaginn síðasta. Fjöldi flygilda svifu inn fyrir landamærin og eitt þeirra olli talsverðum skemmdum á íbúðarhúsi. Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Pólland Rúmenía Úkraína Mest lesið „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Innlent „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Erlent Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Erlent Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Erlent „Það virðist aldrei vera nein lausn í sjónmáli“ Innlent Sitjandi formaður dregur framboðið til baka á kjördag Innlent Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Erlent Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Erlent Stebbi í Lúdó látinn Innlent Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum Erlent Fleiri fréttir Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Á þriðja tug slasaðir eftir gassprengingu í Madríd Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Útnefnd forsætisráðherra Nepal fyrst kvenna Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Hefja frumkvæðisathugun á dauðsföllum tengdum bóluefnum Allsherjarþingið ályktar um palestínskt ríki NATO eflir varnir í austri Erna Solberg hættir Hinn 22 ára Tyler Robinson grunaður um morðið á Kirk Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Bandaríkjastjórn fargar getnaðarvörnum fyrir 9,7 milljónir dala Stjórnvöld höfða mál á hendur Uber vegna mismununar gegn fötluðum Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Dæmdur í tuttugu og sjö ára fangelsi fyrir valdaránstilraun Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Breskur sendiherra rekinn vegna tengsla við Epstein Hver var Charlie Kirk? Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Neyðarfundur verði boðaður í Öryggisráði SÞ Vill draga Netanyahu fyrir dóm vegna árásarinnar í Doha Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Íslendingur fastur í Nepal: „Við erum búin að halda okkur inni allan tímann“ Faðirinn ákærður fyrir að beita Oscar ofbeldi Sjá meira