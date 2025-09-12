Íslenski boltinn

Að­eins þrjú lið fengið færri stig í seinni um­ferðinni en meistararnir

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Breiðablik mætir ÍBV á heimavelli í lokaleik hefðbundinnar deildarkeppni á mánudaginn.
Illa hefur gengið hjá Breiðabliki í seinni umferð Bestu deildar karla. Í síðustu tíu leikjum hafa aðeins þrjú lið náð í færri stig en Íslandsmeistararnir.

Breiðablik tapaði fyrir botnliði ÍA, 3-0, á Akranesi í lokaleik 21. umferðar Bestu deildarinnar í gær. Skagamenn hafa unnið báða leikina gegn Blikum í sumar með markatölunni 7-1.

Eftir fyrri umferðina var Breiðablik í 2. sæti deildarinnar með 22 stig, einu stigi á eftir toppliði Víkings. Þegar ein umferð er eftir af hefðbundinni deildarkeppni eru Blikar í 4. sæti með 33 stig, sjö stigum á eftir toppliði Valsmanna.

Breiðablik hefur því aðeins náð í ellefu stig í tíu leikjum í seinni umferðinni. Aðeins ÍA (10), Vestri (8) og Afturelding (7) hafa fengið færri stig í seinni umferðinni en Íslandsmeistararnir.

Blikar hafa aðeins unnið tvo leiki í seinni umferðinni og ekki unnið í síðustu sex deildarleikjum. Í þeim hefur liðið fengið á sig samtals fjórtán mörk en skorað níu.

Breiðablik hefur staðið í ströngu undanfarnar vikur en auk þess að spila í deildinni hefur liðið verið á fullri ferð í Evrópukeppnum og er komið í riðlakeppni Sambandsdeildar Evrópu í annað sinn á þremur árum.

Stig í seinni umferðinni

  1. Valur - 22 stig
  2. Stjarnan - 20
  3. FH - 18
  4. Víkingur - 16
  5. ÍBV - 14
  6. KA - 14
  7. Fram - 13
  8. Breiðablik - 11
  9. KR - 11
  10. ÍA - 10
  11. Vestri - 8
  12. Afturelding - 7

Topplið Vals hefur náð í flest stig í seinni umferðinni, eða 22. Þar á eftir kemur Stjarnan (20) og svo FH (18). Eftir fyrri umferðina voru FH-ingar í fallsæti en núna eru þeir í 5. sætinu og í góðri stöðu til að tryggja sér sæti í úrslitakeppni efri hlutans.

Hefðbundinni deildarkeppni lýkur á sunnudaginn og mánudaginn. Þá kemur í ljós hvaða lið fara í hvora úrslitakeppnina. Ljóst er að Valur, Víkingur, Stjarnan og Breiðablik verða í efri hlutanum og KR, Afturelding og ÍA í neðri hlutanum.

22. umferð Bestu deildar karla

  • Sun 14. sept, kl. 14:00 KA - Vestri (Sýn Sport Ísland 2)
  • Sun 14. sept, kl. 14:00 FH - Fram (Sýn Sport Ísland)
  • Sun 14. sept, kl. 16:30 KR - Víkingur (Sýn Sport Ísland)
  • Sun 14. sept, kl. 19:15 Valur - Stjarnan (Sýn Sport Ísland)
  • Mán 15. sept, kl. 16:45 ÍA - Afturelding (Sýn Sport Ísland 2)
  • Mán 15. sept, kl. 18:00 Breiðablik - ÍBV (Sýn Sport Ísland)
