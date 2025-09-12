Aðeins þrjú lið fengið færri stig í seinni umferðinni en meistararnir Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. september 2025 11:32 Breiðablik mætir ÍBV á heimavelli í lokaleik hefðbundinnar deildarkeppni á mánudaginn. vísir/diego Illa hefur gengið hjá Breiðabliki í seinni umferð Bestu deildar karla. Í síðustu tíu leikjum hafa aðeins þrjú lið náð í færri stig en Íslandsmeistararnir. Breiðablik tapaði fyrir botnliði ÍA, 3-0, á Akranesi í lokaleik 21. umferðar Bestu deildarinnar í gær. Skagamenn hafa unnið báða leikina gegn Blikum í sumar með markatölunni 7-1. Eftir fyrri umferðina var Breiðablik í 2. sæti deildarinnar með 22 stig, einu stigi á eftir toppliði Víkings. Þegar ein umferð er eftir af hefðbundinni deildarkeppni eru Blikar í 4. sæti með 33 stig, sjö stigum á eftir toppliði Valsmanna. Breiðablik hefur því aðeins náð í ellefu stig í tíu leikjum í seinni umferðinni. Aðeins ÍA (10), Vestri (8) og Afturelding (7) hafa fengið færri stig í seinni umferðinni en Íslandsmeistararnir. Blikar hafa aðeins unnið tvo leiki í seinni umferðinni og ekki unnið í síðustu sex deildarleikjum. Í þeim hefur liðið fengið á sig samtals fjórtán mörk en skorað níu. Breiðablik hefur staðið í ströngu undanfarnar vikur en auk þess að spila í deildinni hefur liðið verið á fullri ferð í Evrópukeppnum og er komið í riðlakeppni Sambandsdeildar Evrópu í annað sinn á þremur árum. Stig í seinni umferðinni Valur - 22 stig Stjarnan - 20 FH - 18 Víkingur - 16 ÍBV - 14 KA - 14 Fram - 13 Breiðablik - 11 KR - 11 ÍA - 10 Vestri - 8 Afturelding - 7 Topplið Vals hefur náð í flest stig í seinni umferðinni, eða 22. Þar á eftir kemur Stjarnan (20) og svo FH (18). Eftir fyrri umferðina voru FH-ingar í fallsæti en núna eru þeir í 5. sætinu og í góðri stöðu til að tryggja sér sæti í úrslitakeppni efri hlutans. Hefðbundinni deildarkeppni lýkur á sunnudaginn og mánudaginn. Þá kemur í ljós hvaða lið fara í hvora úrslitakeppnina. Ljóst er að Valur, Víkingur, Stjarnan og Breiðablik verða í efri hlutanum og KR, Afturelding og ÍA í neðri hlutanum. 22. umferð Bestu deildar karla Sun 14. sept, kl. 14:00 KA - Vestri (Sýn Sport Ísland 2) Sun 14. sept, kl. 14:00 FH - Fram (Sýn Sport Ísland) Sun 14. sept, kl. 16:30 KR - Víkingur (Sýn Sport Ísland) Sun 14. sept, kl. 19:15 Valur - Stjarnan (Sýn Sport Ísland) Mán 15. sept, kl. 16:45 ÍA - Afturelding (Sýn Sport Ísland 2) Mán 15. sept, kl. 18:00 Breiðablik - ÍBV (Sýn Sport Ísland) Besta deild karla Breiðablik Mest lesið Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi Fótbolti Hraunaði yfir slúðurblað vegna myndar af sér með ekkju Jota Fótbolti Sigurbjörn Árni um Steraleikana: Gæti orðið framtíðin með nægu fjármagni Sport Staðan grafalvarleg og HSÍ leitar nýrra leiða Handbolti Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Enski boltinn Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Enski boltinn Er hluti af leikmannahópnum þrátt fyrir að vera í fangelsi Enski boltinn „Setti oft fótboltann fram yfir mína andlegu heilsu“ Íslenski boltinn „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Enski boltinn Dagný ólétt að sínu þriðja barni Fótbolti Fleiri fréttir Aðeins þrjú lið fengið færri stig í seinni umferðinni en meistararnir Sjáðu mörkin: ÍA rúllaði yfir Íslandsmeistarana „Setti oft fótboltann fram yfir mína andlegu heilsu“ „Ljúft að klára leikinn svona“ „Þá gætum við lagst niður og gefist upp“ Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 3-0 | Áfram með hreðjatak á Blikum „Menn þurfa að fara að átta sig á því“ Fullnaðarsigur Arnars „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Breiðablik hafnaði tilboði í Ágúst Orra Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Uppgjörið: Tindastóll - Fram 1-0 | Lífsnauðsynlegur sigur Stólanna Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Mættust í fótboltagolfi fyrir stórleik kvöldsins Blindraþraut fyrir risaleik: „Þetta er svo vandræðalegt“ Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni „Þær eru hræddar við hana“ Sjá meira