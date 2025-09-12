Fjórtán áherslur í varnar- og öryggismálum: „Öryggisógnin er raunveruleg og aðkallandi“ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 12. september 2025 09:51 Frá stærstu sprengjueyðingaræfingu sinnar tegundar fer fram á Íslandi þessa dagana. Vísir/Ívar Fannar Fjórtán lykiláherslur Íslands í öryggis- og varnarmálum eru skilgreindar í nýrri skýrslu samráðshóps þingmanna sem lagt er til að hafðar verði að leiðarljósi við mótun varnar- og öryggisstefnu fyrir Ísland. Raunveruleg og aðkallandi öryggisógn steðji að Íslandi sem beri að taka alvarlega. Meðal annars er lagt til að ráðist verið í endurskoðun varnarlaga og skoðað hvort setja eigi sérstaka öryggislöggjöf á Íslandi. Fram kemur í skýrslunni að heimurinn hafi nú breyst til verri vegar og stórstyrjöld í Evrópu sé staðreynd. Ísland þurfi því að hafa trúverðuga stefnu sem snýr að því að verja sjálfstæði landsins og fullveldi þjóðarinnar, treysta borgaralegt áfallaþol, varnir innviða og efla alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálum. Verður leiðarstefið í fyrstu formlegu varnar- og öryggisstefnu Íslands Utanríkisráðherra, sem fer með yfirstjórn varnarmála, ber ábyrgð á mótun og framkvæmd varnar- og öryggisstefnu Íslands á alþjóðavettvangi, en slík stefna hefur hins vegar aldrei verið sett fram með formlegum hætti. Því stendur til að breyta nú, en Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur boðað að slík stefna verði lögð fyrir Alþingi strax í þessum mánuði. Stefnunni er ætlað að lýsa helstu öryggisáskorunum, draga fram markmið Íslands í alþjóðlegu öryggis- og varnarsamstarfi, fjalla um nauðsynlegan varnarviðbúnað og getu, ásamt tillögum að umbótum á laga- og stofnanaumgjörð varnarmála. Í skýrslu þingmannahópsins, sem lagt er til að utanríkisráðherra hafi að leiðarljósi við mótun stefnunnar, eru meðal annars skilgreindar helstu öryggisáskoranir Íslands til lengri tíma með áherslu á ytri ógnir af mannavöldum.