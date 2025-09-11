Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 11. september 2025 12:59 Flaggað er í hálfa stöng við bandaríska sendiráðið við Engjaveg vegna morðsins. Vísir/Anton Brink Prófessor í stjórnmálafræði telur líklegt að morðið á Charlie Kirk muni leiða til frekari skautunar í bandarísku samfélagi. Eins muni Bandaríkjaforseti líklega nýta sér tilefnið til að seilast enn lengra og taka sér frekari völd. Viðbrögðin við morðinu á Charlie Kirk hafa verið gríðarleg og mun meiri en viðbrögð við morði á þingkonu demókrata í Minnesota og eiginmanni hennar í sumar. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði segir eina ástæðu þessa þá að það sé í hag Bandaríkjaforseta að magna málið upp. „Auðvitað er þetta hræðilegur atburður. Pólitísk morð, þau eru auðvitað alltaf hrikaleg en saga Bandaríkjanna er full af slíkum pólitískum voðaverkum. Þannig að það er í rauninni hin pólitíska staða málsins sem gerir það að verkum að viðbrögðin eru þessi.“ Fólk beggja vegna pólitísku línunnar hefur harmað morðið. „Viðbrögð við svona eru hreinlega flokkspólitísk. Það eru þeir sem standa hægra megin í stjórnmálunum fyrir hið harða þjóðernislega íhald sem bregðast hart við þessu. Fólk sem brást ekki hart við þegar þingkona demókrataflokksins var myrt. Og svo er það öfugt hinum megin. Það er hreinlega þannig að viðbrögðin eru rammpólitísk,“ segir Eiríkur. „Þetta er klasssískt dæmi um skautunina sem er í stjórnmálaumræðunni. En alvarleikin er kannski sá að það er hægt að nýta atburð sem þennan til að herða tökin enn frekar.“ Trump hefur undanfarið seilst lengra en forverar hans í starfi og til dæmis hótað að siga stríðsmálaráðuneyti sínu á Chicago borg, og sent þjóðvarðliðið til Los Angeles og út á götur Washington borgar. „Og færir forsetanum vopn í hendur til að halda áfram. Hann er orðinn mjög valdsækinn forseti og farinn að grafa undan helstu stoðum lýðræðis í Bandaríkjunum. Hann er mjög herskár og sá tónn herðist enn frekar við atburði sem þennan.“ Morðið á Charlie Kirk Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Sakborningur í 28 málum sendur úr landi Innlent Vaktin: Leitin að morðingja Charlie Kirk í fullum gangi Erlent Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Erlent Hver var Charlie Kirk? Erlent Tilkynningum um „spoofing“ fjölgað verulega síðustu ár Innlent „Súrrealísk og skelfileg upplifun“ Innlent Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Erlent Quang Le stefnir Landsbankanum Innlent 3,7 stiga skjálfti í Árnesi Innlent Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku Innlent Fleiri fréttir Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku Fjörugar umræður um fjárlög: Hóflegur útgjaldavöxtur, vonbrigði eða della? Fjárlögin litlaus líkt og hann sjálfur Tekist á um fjárlagafrumvarpið og morðið á Charlie Kirk Tilkynningum um „spoofing“ fjölgað verulega síðustu ár „Súrrealísk og skelfileg upplifun“ Bein útsending: Daði Már mælir fyrir fjárlögum næsta árs Ofbeldi foreldra gegn börnum jókst um nær helming 3,7 stiga skjálfti í Árnesi Ákall um íslenskukennslu: „Oft var þörf en nú er nauðsyn“ Vilja styttu af Gunnari í Gunnarsbrekku Líkamsárás og skartgripaþjófnaður Sakborningur í 28 málum sendur úr landi Kosti þrjár milljónir fyrir alþjóðlega nemendur að læra á Íslandi Quang Le stefnir Landsbankanum Fékk milljón vegna afmælis kattarins Ríkisstjórnin feli sig á bak við mistök þeirrar fyrri Um 100 þúsund lömbum slátrað hjá SS á Selfossi „Ísland á betra skilið“ Biður þingmenn að gæta orða sinna Stefnuræða forsætisráðherra á dagskrá í kvöld Óásættanlegt hversu margir falla fyrir eigin hendi Áhyggjuefni að menn missi stjórn á atburðarásinni Fundu fyrir jarðskjálfta í Hveragerði Kærður fyrir fjársvik fyrir að neita að borga Einbeittur brotavilji og óásættanlegur fjöldi sjálfsvíga Ellefu vilja vera ritstjóri Kveiks Samfélagslega mikilvæg innviðafjárfesting að efla íslenska tungu Alþingi efnir til stefnuræðubingós Stúdentar klóra sér í kollinum yfir hækkun Loga Sjá meira