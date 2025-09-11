Innlent

Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Flaggað er í hálfa stöng við bandaríska sendiráðið við Engjaveg vegna morðsins.
Prófessor í stjórnmálafræði telur líklegt að morðið á Charlie Kirk muni leiða til frekari skautunar í bandarísku samfélagi. Eins muni Bandaríkjaforseti líklega nýta sér tilefnið til að seilast enn lengra og taka sér frekari völd.

Viðbrögðin við morðinu á Charlie Kirk hafa verið gríðarleg og mun meiri en viðbrögð við morði á þingkonu demókrata í Minnesota og eiginmanni hennar í sumar. 

Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði segir eina ástæðu þessa þá að það sé í hag Bandaríkjaforseta að magna málið upp.

„Auðvitað er þetta hræðilegur atburður. Pólitísk morð, þau eru auðvitað alltaf hrikaleg en saga Bandaríkjanna er full af slíkum pólitískum voðaverkum. Þannig að það er í rauninni hin pólitíska staða málsins sem gerir það að verkum að viðbrögðin eru þessi.“

Fólk beggja vegna pólitísku línunnar hefur harmað morðið.

„Viðbrögð við svona eru hreinlega flokkspólitísk. Það eru þeir sem standa hægra megin í stjórnmálunum fyrir hið harða þjóðernislega íhald sem bregðast hart við þessu. Fólk sem brást ekki hart við þegar þingkona demókrataflokksins var myrt. Og svo er það öfugt hinum megin. Það er hreinlega þannig að viðbrögðin eru rammpólitísk,“ segir Eiríkur.

„Þetta er klasssískt dæmi um skautunina sem er í stjórnmálaumræðunni. En alvarleikin er kannski sá að það er hægt að nýta atburð sem þennan til að herða tökin enn frekar.“

Trump hefur undanfarið seilst lengra en forverar hans í starfi og til dæmis hótað að siga stríðsmálaráðuneyti sínu á Chicago borg, og sent þjóðvarðliðið til Los Angeles og út á götur Washington borgar.

„Og færir forsetanum vopn í hendur til að halda áfram. Hann er orðinn mjög valdsækinn forseti og farinn að grafa undan helstu stoðum lýðræðis í Bandaríkjunum. Hann er mjög herskár og sá tónn herðist enn frekar við atburði sem þennan.“

