Skipar nefnd um jafnrétti karla Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 9. september 2025 14:53 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra og þingmaður Viðreisnar við setningu Alþingis í dag. Vísir/Anton Brink Ríkisstjórnin ætlar að skipa karlanefnd með það hlutverk að greina stöðu karla og drengja og þær áskoranir sem þeir standi frammi fyrir í tengslum við jafnréttismál. Um er að ræða lykilaðgerð ríkisstjórnar í kynjajafnréttismálum til framtíðar sem gripið er til eftir ábendingu allsherjar- og menntanefndar þingsins. Þrjú af fjórum börnum sem beita ofbeldi hér á landi eru af karlkyni og traust þeirra til lögreglu lítið. Enn áskoranir sem þurfi að leysa Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í dag þingsályktunartillögu dómsmálaráðherra um framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árin 2026 til 2029. Henni er ætlað að skilgreina stefnu stjórnvalda og lýsa verkefnum innan Stjórnarráðsins sem ýmist er ætlað að varpa ljósi á stöðu kynjanna eða fela í sér beinar aðgerðir í þágu kynjajafnréttis. „Jafnvel þó við getum verið stolt af árangri okkar í jafnréttismálum þá eru áskoranir sem þarf að leysa. Ég hef lagt mikla áherslu á að sporna gegn kynbundnu ofbeldi og áreiti gagnvart konum og sú vinna er í fullum gangi. Með áætluninni erum við að sýna skýra stefnu okkar,“ segir Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra og ráðherra jafnréttismála á vef Stjórnarráðsins. Áætlunin felur í sér verkefni sem ætlað er að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna í íslensku samfélagi. Hún samanstendur af 40 aðgerðum sem skiptast í sex efnisflokka; kyn, áhrif og þátttaka, kynjuð tölfræði og mælaborð, jafnrétti á vinnumarkaði og kynbundinn launamunur, kynbundið og kynferðislegt ofbeldi, jafnrétti í menntun og íþrótta- og æskulýðsstarfi og alþjóðastarf. Jafnréttisnefnd karla komið á fót Ein aðgerð snýr að því er að skipuð verði karlanefnd sem hafi það hlutverk að vinna skýrslu yfir samfélagslega stöðu karla og drengja og þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir í tengslum við jafnréttismál. „Það er staðreynd að aldrei hafa fleiri börn komið við sögu hjá lögreglu vegna ofbeldis. Vopnaburður hefur aukist og 76% þeirra barna sem beita ofbeldi eru drengir. Það er líka staðreynd að ungir karlar beri minna traust til lögreglu en aðrir hópar. Það er okkar hlutverk að bregðast við þessari þróun. Við þurfum að skapa umhverfi þar sem drengir upplifi öryggi í sínu nærumhverfi og stofnun nefndarinnar er mikilvægt skref í átt að því,“ segir ráðherra. Nefndin skal skoða hvernig stefnumótun á sviði jafnréttismála geti betur tekið mið af stöðu karla og drengja og leggja fram tillögur um aukinn þátt karla í umræðum um jafnrétti kynjanna og hvernig megi virkja þá frekar til þátttöku í jafnréttisstarfi. Byggir á tillögum einstakra ráðuneyta Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna skal ráðherra leggja fyrir Alþingi á fjögurra ára fresti tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum til fjögurra ára í senn. Áætlunin byggir á tillögum einstakra ráðuneyta og var unnin í samráði við Jafnréttisstofu. Í tilkynningunni segir að hliðsjón hafi verið höfð af umræðum á jafnréttisþingi og niðurstöðum umræðuhópa frá fundum samráðsvettvangs um jafnréttisráð. Sambærileg áætlun hafi verið lögð fram á síðasta löggjafaþingi en ekki hlotið afgreiðslu og verði því endurflutt. Hún verði lögð fram að mestu leyti óbreytt, fyrir utan orðalagsbreytingar á tveimur aðgerðum, auk þess sem aðgerð um jafnréttisnefnd karla hefur verið bætt við áætlunina í samræmi við athugasemdir og umræður í allsherjar- og menntamálanefnd. Fréttin er í vinnslu. 