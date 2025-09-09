Ísraelar gera loftárásir á Katar Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. september 2025 13:48 Reykjarmökkurinn stígur upp af Kataran-hverfi í Dóha sem Ísraelar gerðu loftárás rétt í þessu. Ísraelski herinn gerði loftárásir á Dóha, höfuðborg Katar, á öðrum tímanum í dag. Herinn segir árásirnar beinast að pólitískum leiðtogum Hamas sem hafa notað Dóha sem höfuðstöðvar utan Gasa um árabil. Reuters hefur eftir vitnum að þó nokkrar sprengingar hafi heyrst á vettvangi. Jafnframt má sjá reykjarmökk stíga upp frá Katara-hverfi í höfuðborginni. Ísraelski herinn hefur nú birt tilkynningu þar sem segir að loftárásirnar hafi beinst að leiðtogum Hamas-samtakanna. Þar segir að fyrir árásina hafi verið gerðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að almennir borgar myndu verða fyrir skaða, með notkun nákvæmra vopna og aukinna gagna. Sautján íslendingar eru búsettir í Katar samkvæmt Þjóðskrá. Another video showing the Israeli attack on Doha. pic.twitter.com/YcnICBpEnJ— Clash Report (@clashreport) September 9, 2025 Ísraelski fréttamiðillinn Times of Israel segir að fréttastöðin Channel 12 hafi eftir ísraelskum embættismönnum að Bandaríkjamenn hafi verið látnir vita af árásinni og að þeir hafi gefið grænt ljós á hana. Þá herma sömu miðlar að opinbert nafn loftárásanna sé „Atzeret HaDin“ sem má þýða gróflega sem Dómsdagur. Eitthvað virðist það þó vera á reiki því miðillinn i24News segir nafn aðgerðarinnar vera „Summit of fire“ sem mætti þýða sem „Eldstind“. Í gær funduðu Khalil Al-Hayya, sem fer fyrir vopnahléssamninganefnd Hamas, með Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, forsætisráðherra Katar, í Dóha. Heimildarmaður CNN, háttsettur ísraelskur embættismaður, segir Al-Hayya hafa verið meðal þeirra sem loftárásin beindist að. Talsmaður katarska utanríkisráðuneytisins sagði árásina „heigulsverk“ og „glæpsamlega árás“ sem væri „blygðunarlaust brot á alþjóðalögum“. Ísrael Katar Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Gera loftárásir á háhýsi og vara við yfirvofandi innrás Erlent Gefa grænt ljós á handtökur á grundvelli kynþáttar og málnotkunar Erlent Opinbera bréf Trumps til Epsteins Erlent Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Innlent Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Innlent Boða 157 mál á 157. löggjafaþingi og hér er það helsta Innlent Ekki útgangspunktur að beita ákvæðinu Innlent Verið ættleiddur af Íslendingum Innlent Svona var kynning ríkisstjórnar á þingmálum vetrarins Innlent „Er þetta allt sem Ísland getur gert?“ Innlent Fleiri fréttir Ísraelar gera loftárásir á Katar Støre á vandasamt verk fyrir höndum eftir kosningasigur Svíar munu banna farsíma í grunnskólum frá næsta hausti Kosningaúrslit í Noregi: Störe fagnar sigri en Solberg mögulega á förum Mótmæla enn og þrír ráðherrar segja af sér Gefa grænt ljós á handtökur á grundvelli kynþáttar og málnotkunar Gera loftárásir á háhýsi og vara við yfirvofandi innrás Alþjóðakerfinu ekki viðbjargandi og þörf á aðlögun Segir danska kerfið þurfa að líta á Grænlendinga sem jafningja Opinbera bréf Trumps til Epsteins Vinstriblokkin með meirihluta í Noregi Þurfa að finna fimmta forsætisráðherrann á tveimur árum Biðlaði til stjórnarandstöðunnar á pólitískum dánarbeði sínum Mál úgandsks stríðsherra gæti haft þýðingu fyrir Pútín og Netanjahú Skutu mótmælendur til bana við þinghúsið í Nepal Sex látnir í skotárás Palestínumanna í Jerúsalem Fjórar ungar vinkonur fórust í eldsvoða í Noregi Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Sveppamorðinginn í lífstíðarfangelsi í Ástralíu Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Líklega snúin staða sama hvernig fer í Noregi Tölvuleikjaspilandi táningur tekinn í dýrlingatölu Finnski þjóðsöngurinn gleðilegastur af þjóðsöngvum Norðurlandanna Vilja skylda samskiptaforrit til að skanna einkaskilaboð fólks Rafmagnsflugvél reynd í áætlunarflugi í Noregi „Markmiðið er að innlima Úkraínu í áhrifasvæði Rússlands“ Forsætisráðherra Japan segir af sér Bandaríkjamenn handtóku yfir þrjú hundruð Suður-Kóreumenn Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Sjá meira