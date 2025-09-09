Fótbolti

Serbar grát­biðja stuðnings­menn að haga sér

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Serbneska knattspyrnusambandið vill ekki þurfa að spila næsta gegn leik gegn Albaníu fyrir luktum dyrum.
Serbneska knattspyrnusambandið biðlar til stuðningsmanna landsliðsins að haga sér almennilega í leiknum gegn Englandi í kvöld, annað gæti haft með sér slæmar afleiðingar.

Fimmtán prósent sæta í stúkunni verða auð í leik kvöldsins, sem er refsing UEFA vegna rasískra söngva serbneskra stuðningsmanna í leik gegn Andorra í júní.

Sex hundruð þúsund pundum fátækari og undir sérstöku eftirliti 

Í yfirlýsingu segir serbneska knattspyrnusambandið að á undanförum fimm árum hafi UEFA sektað það um rúmlega sex hundruð þúsund pund, sem jafngilda um hundrað milljónum króna. Sektirnar hlutust fyrir ýmiskonar reglubrot, aðallega brot á vopnalögum og brot á reglum um rasisma.

„Við erum enn undir sérstöku eftirliti UEFA“ skrifar Branko Radujko, framkvæmdastjóri knattspyrnusambands Serbíu.

„Öll óviðeigandi viðbrögð, hróp og köll gætu kostað okkur dýrt á leiðinni á HM á næsta ári. Þar með talið er möguleiki á því að spila mikilvægan leik gegn Albaníu fyrir luktum dyrum. Þess vegna bið ég ykkur, innilega og af alvöru, að styðja liðið af öllu hjarta en sýna sanngirni. Við getum haft hátt en verðum að gera það af virðingu. Látum stuðning okkar vera styrkleika fyrir liðið, ekki ástæðu til að óttast um afleiðingar.“

Aðallega beint að nágrönnum en ekki ástæðulausar áhyggjur 

Serbía hefur á undanförnum árum aðallega beint rasískum söngvum í átt að nágrönnum sínum í Kósovó, sem lýstu yfir sjálfstæði árið 2008 en hafa ekki enn hlotið viðurkenningu þess frá Serbíu. Þá hafa Albanir, Króatar og bosnískir múslimar einnig fengið að heyra ljóta hluti.

Á síðustu árum hefur serbneska sambandið hins vegar ekki verið sektað fyrir rasisma við svart fólk, sem óttast er að gerist gegn Englandi í kvöld. Óttinn er þó ekki að ástæðulausu því serbneska sambandið hefur verið sektað tvisvar áður fyrir rasisma gagnvart svörtum enskum leikmönnum, árin 2007 og 2012 í leikjum undir 21 árs landsliðanna.

HM 2026 í fótbolta Serbía Kynþáttafordómar

