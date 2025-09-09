Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér Ágúst Orri Arnarson skrifar 9. september 2025 11:30 Serbneska knattspyrnusambandið vill ekki þurfa að spila næsta gegn leik gegn Albaníu fyrir luktum dyrum. Serbneska knattspyrnusambandið biðlar til stuðningsmanna landsliðsins að haga sér almennilega í leiknum gegn Englandi í kvöld, annað gæti haft með sér slæmar afleiðingar. Fimmtán prósent sæta í stúkunni verða auð í leik kvöldsins, sem er refsing UEFA vegna rasískra söngva serbneskra stuðningsmanna í leik gegn Andorra í júní. Sex hundruð þúsund pundum fátækari og undir sérstöku eftirliti Í yfirlýsingu segir serbneska knattspyrnusambandið að á undanförum fimm árum hafi UEFA sektað það um rúmlega sex hundruð þúsund pund, sem jafngilda um hundrað milljónum króna. Sektirnar hlutust fyrir ýmiskonar reglubrot, aðallega brot á vopnalögum og brot á reglum um rasisma. „Við erum enn undir sérstöku eftirliti UEFA“ skrifar Branko Radujko, framkvæmdastjóri knattspyrnusambands Serbíu. „Öll óviðeigandi viðbrögð, hróp og köll gætu kostað okkur dýrt á leiðinni á HM á næsta ári. Þar með talið er möguleiki á því að spila mikilvægan leik gegn Albaníu fyrir luktum dyrum. Þess vegna bið ég ykkur, innilega og af alvöru, að styðja liðið af öllu hjarta en sýna sanngirni. Við getum haft hátt en verðum að gera það af virðingu. Látum stuðning okkar vera styrkleika fyrir liðið, ekki ástæðu til að óttast um afleiðingar.“ Aðallega beint að nágrönnum en ekki ástæðulausar áhyggjur Serbía hefur á undanförnum árum aðallega beint rasískum söngvum í átt að nágrönnum sínum í Kósovó, sem lýstu yfir sjálfstæði árið 2008 en hafa ekki enn hlotið viðurkenningu þess frá Serbíu. Þá hafa Albanir, Króatar og bosnískir múslimar einnig fengið að heyra ljóta hluti. Á síðustu árum hefur serbneska sambandið hins vegar ekki verið sektað fyrir rasisma við svart fólk, sem óttast er að gerist gegn Englandi í kvöld. Óttinn er þó ekki að ástæðulausu því serbneska sambandið hefur verið sektað tvisvar áður fyrir rasisma gagnvart svörtum enskum leikmönnum, árin 2007 og 2012 í leikjum undir 21 árs landsliðanna. HM 2026 í fótbolta Serbía Kynþáttafordómar Mest lesið Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Fótbolti Nuno rekinn frá Forest Enski boltinn Blaðamenn fleiri en Íslendingar Fótbolti Reif gjallarhornið úr höndum stuðningsmanns eftir fúkyrðaflaum Handbolti Segir að treyja Man United sé þung byrði Enski boltinn Postecoglou að taka við Forest Enski boltinn Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Fótbolti „Saga sem verður sögð síðar“ Fótbolti María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi Fótbolti Tvívegis hent frá sér tveggja marka forystu í Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér „Stefnum á stig“ Blaðamenn fleiri en Íslendingar María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi „Við getum ekkert verið litlir“ Postecoglou að taka við Forest „Saga sem verður sögð síðar“ Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Nuno rekinn frá Forest Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Tvívegis hent frá sér tveggja marka forystu í Frakklandi Segir að treyja Man United sé þung byrði Svíþjóð fetaði í fótspor Íslands og tapaði í Kósovó Arftaki Ten Hag ekki stýrt félagsliði síðan 2019 Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga Benóný Breki bjargaði stigi í Eistlandi Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fær líklega inn aðra týpu en Albert í liðið Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið „Við munum þurfa að leggja okkur alla fram“ „Ísland er eini óvinur okkar“ Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ Sjá meira