Tveir voru fluttir á Heilbrigðisstofnun Suðurlands eftir árekstur á Suðurlandsvegi nú síðdegis. Ökumaður bifreiðar sem var að keyra Suðurlandsveginn keyrði inn í hliðina á öðrum bíl sem var að beygja inn á veginn með þeim afleiðingum að sá síðarnefndi valt.
Einn var í hvorum bíl og þurfti ekki að beita klippum til að ná þeim út en framrúða var fjarlægð úr öðrum þeirra.
Þetta segir Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Árnessýslu, í samtali við fréttastofu en tilkynning barst þeim um slysið klukkan 17:37. Hann vildi ekki fullyrða um alvarleika meiðsla að svo stöddu en segir það markvert að ekki hafi þurft að beita klippum.
Fréttin hefur verið uppfærð.