Mál úgandsks stríðs­herra gæti haft þýðingu fyrir Pútín og Netanja­hú

Kjartan Kjartansson skrifar
Joseph Kony, leiðtogi Andspyrnuher drottins í Úganda. Hann gæti verið ákærður fyrir stríðsglæpi að sér fjarstöddum.
Saksóknarar við Alþjóðaglæpadómstólinn ætla að leggja fram gögn til að styðja ákæru á hendur úgöndskum stríðsherra vegna stríðsglæpa og glæpi gegn mannkyninu að honum fjarstöddum. Málið er sagt geta haft fordæmisgildi þar sem grunaður maður er ekki í haldi, til dæmis fyrir Vladímír Pútín og Benjamín Netanjahú.

Joseph Kony er grunaður um morð, kynlífsánauð og nauðganir á þeim tíma sem hann leiddi Andspyrnuher drottins sem hélt norðanverðu Úganda í heljargreipum á sínum tíma. Hann er talinn á lífi en á flótta, mögulega á landamærum Miðafríkulýðveldisins og Suður-Darfúr í Súdan.

Þrátt fyrir það ætla saksóknarar að leggja fram gögn til að styðja ákæru á hendur honum fyrir Alþjóðaglæpadómstólnum. Dómarar geta ákveðið að staðfesta ákærurnar eða vísa þeim frá en ekki er hægt að fella dóm yfir Kony að honum fjarstöddum.

AP-fréttastofan segir að málið gegn Kony geti verið prófmál fyrir þá sem eru grunaðir um glæpi gegn mannkyninu eða stríðsglæpi en eru ekki í haldi. Alþjóðaglæpadómstóllinn hefur gefið út handtökuskipanir á hendur bæði Vladímír Pútín Rússlandsforseta og Benjamíns Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, vegna stríðsglæpa í Úkraínu annars vegar og á Gasa hins vegar.

Hersveitir Kony voru virkar á 10. áratug síðustu aldar en misstu þrótt á fyrsta áratug þessarar aldar. Hann hefur ekki fundist þrátt fyrir tilraunir til þess að svæla hann út. Furðuleg samfélagsmiðlaherferð gerði hann að heimsþekktu nafni í stutta stund árið 2012 en þá deildi fjöldi stórstjarna eins og Kim Kardashian og Rihanna myndbandi sem bandarísk samtök gerðu um glæpi Kony gegn börnum.

Úganda Erlend sakamál Hernaður Mannréttindi Átök í Ísrael og Palestínu Innrás Rússa í Úkraínu

