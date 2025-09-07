Erlent

Lík­lega snúin staða sama hvernig fer í Noregi

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Jonas Gahr Störe er sitjandi forsætisráðherra og formaður Verkamannaflokksins.
Jonas Gahr Störe er sitjandi forsætisráðherra og formaður Verkamannaflokksins. Getty

Norðmenn ganga að kjörborðinu á morgun en um helmingur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Líklegt er að flókin stjórnarmyndun taki við, sama hvort vinstri- eða hægriflokkar hafi betur.

Samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum er Rauða blokk mið- og vinstriflokka í Noregi með forskot á þá bláu í þingkosningunum sem fara í hönd. TV2 reiknar það þannig að Rauðir fengju 91 þingmann en bláir 77. Af þeim eru Verkamannaflokkurinn og Framfaraflokkurinn stærstir.

Verkamannaflokkur Jonas Gahr Störe leiddi síðustu ríkisstjórn með Miðflokknum, gömlum bændaflokki á miðju norkskra stjórnmála. 

Ýmislegt hefur gengið á síðasta kjörtímabil og sleit Miðflokkurinn ríkisstjórnarsamstarfi í janúar vegna deilna um innleiðingu á fjórða orkupakka Evrópusambandsins.

Svona er staðan samkvæmt nýjustu skoðanakönnun.Vísir/Grafík

Staðan eftir kosningar gæti orðið snúin og Verkamannaflokkurinn þurft að semja við allt að fjóra minni flokka um myndun ríkisstjórnar.

Hafi hægri flokkarnir betur er líklegt að deilur um forsætisráðherrastólinn taki við. Íhaldsflokkur Ernu Solberg, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur sögulega leitt borgaralegar ríkisstjórnir en Framfaraflokkurinn undir forystu Sylvi Listhaug mælist með mun meira fylgi. Báðar hafa gert tilkall til forsætisráðuneytisins.

Efnahagsmálin eru efst á baugi hjá kjósendum vegna dýrtíðar og ójöfnuðs. Raforkuverð hefur meðal annars verið í hæstu hæðum og hefur komið til tals að hætta útflutningi rafmagns til Danmerkur, til að reyna að lækka raforkuverð til norsks almennings. Mikið hefur verið þrætt um auðlegðarskatt þar að auki.

Vísir/Grafík

Um helmingur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar, eða tæpar tvær milljónir manna, sem er stórt stökk frá kosningunum 2021. 

Kjörstaðir loka annað kvöld klukkan níu, að norskum tíma og búast má við fyrstu niðurstöðum fljótlega eftir það.

Noregur Þingkosningar í Noregi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið