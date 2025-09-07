Líklega snúin staða sama hvernig fer í Noregi Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 7. september 2025 21:30 Jonas Gahr Störe er sitjandi forsætisráðherra og formaður Verkamannaflokksins. Getty Norðmenn ganga að kjörborðinu á morgun en um helmingur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Líklegt er að flókin stjórnarmyndun taki við, sama hvort vinstri- eða hægriflokkar hafi betur. Samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum er Rauða blokk mið- og vinstriflokka í Noregi með forskot á þá bláu í þingkosningunum sem fara í hönd. TV2 reiknar það þannig að Rauðir fengju 91 þingmann en bláir 77. Af þeim eru Verkamannaflokkurinn og Framfaraflokkurinn stærstir. Verkamannaflokkur Jonas Gahr Störe leiddi síðustu ríkisstjórn með Miðflokknum, gömlum bændaflokki á miðju norkskra stjórnmála. Ýmislegt hefur gengið á síðasta kjörtímabil og sleit Miðflokkurinn ríkisstjórnarsamstarfi í janúar vegna deilna um innleiðingu á fjórða orkupakka Evrópusambandsins. Svona er staðan samkvæmt nýjustu skoðanakönnun.Vísir/Grafík Staðan eftir kosningar gæti orðið snúin og Verkamannaflokkurinn þurft að semja við allt að fjóra minni flokka um myndun ríkisstjórnar. Hafi hægri flokkarnir betur er líklegt að deilur um forsætisráðherrastólinn taki við. Íhaldsflokkur Ernu Solberg, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur sögulega leitt borgaralegar ríkisstjórnir en Framfaraflokkurinn undir forystu Sylvi Listhaug mælist með mun meira fylgi. Báðar hafa gert tilkall til forsætisráðuneytisins. Efnahagsmálin eru efst á baugi hjá kjósendum vegna dýrtíðar og ójöfnuðs. Raforkuverð hefur meðal annars verið í hæstu hæðum og hefur komið til tals að hætta útflutningi rafmagns til Danmerkur, til að reyna að lækka raforkuverð til norsks almennings. Mikið hefur verið þrætt um auðlegðarskatt þar að auki. Vísir/Grafík Um helmingur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar, eða tæpar tvær milljónir manna, sem er stórt stökk frá kosningunum 2021. Kjörstaðir loka annað kvöld klukkan níu, að norskum tíma og búast má við fyrstu niðurstöðum fljótlega eftir það. Noregur Þingkosningar í Noregi Mest lesið Möguleg slit á fríverslunarsamningi við Ísrael tekin fyrir Innlent Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Innlent Þyrlan kölluð út á mesta forgangi Innlent Engin slys á fólki þegar hjólhýsi valt Innlent Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Innlent Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Innlent Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Erlent Vilja skylda samskiptaforrit til að skanna einkaskilaboð fólks Erlent Hringveginum lokað vegna umferðarslyss Innlent Labubu bangsar ekki lengur velkomnir í Ísaksskóla Innlent Fleiri fréttir Líklega snúin staða sama hvernig fer í Noregi Tölvuleikjaspilandi táningur tekinn í dýrlingatölu Finnski þjóðsöngurinn gleðilegastur af þjóðsöngvum Norðurlandanna Vilja skylda samskiptaforrit til að skanna einkaskilaboð fólks Rafmagnsflugvél reynd í áætlunarflugi í Noregi „Markmiðið er að innlima Úkraínu í áhrifasvæði Rússlands“ Forsætisráðherra Japan segir af sér Bandaríkjamenn handtóku yfir þrjú hundruð Suður-Kóreumenn Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Webb smellti af nýburamyndum Harðlega gagnrýndur af bæði Demókrötum og Repúblikönum Fundu ofgnótt ferskvatns undir sjávarbotninum í Atlantshafi Segir af sér sem ráðherra og varaformaður Verkamannaflokksins „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Hertogaynjan af Kent er látin Konungssinninn Anutin Charnvirakul nýr forsætisráðherra Taílands Bretar, Kanadamenn, Suður-Kóreubúar og Þjóðverji meðal látinna í Lissabon Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Svíar saka Rússa um auknar truflanir í staðsetningarbúnaði Gekkst undir aðgerð vegna húðkrabbameins Kynnir stríðsmálaráðuneytið til leiks Gerðu loftárás á vinnusvæði danskra hjálparsamtaka Yfir tvö þúsund látnir eftir jarðskjálftann Segir 26 ríki vilja senda hermenn til Úkraínu Sá sem ók á skrúðgöngu Liverpool-manna lýsti yfir sakleysi Mátti ekki stöðva fjárveitingar til Harvard Tískugoðsögnin Giorgio Armani er fallin frá Búa sig undir komu hermanna og útsendara ICE Sjá meira