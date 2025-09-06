Innlent

Á­kærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni. vísir/vilhelm

Tveir menn hafa verið ákærðir fyrir innflutning á rúmlega tuttugu þúsund töflum hingað til lands í lok marsmánaðar síðastliðins.

Greint var frá innflutningi taflanna skömmu eftir að málið kom upp, en þá vakti sérstaka athygli að töflurnar, sem fyrst voru taldar af gerðinni OxyContin, hafi reynst innihalda annað hættulegt efni, einskonar gerviópíóða.

Mönnum tveimur er gefið að sök að hafa saman staðið að innflutningi taflanna sem innihéldu efnið dímetýl-etóníatasen, sem er sögð afleiða etónítasens. Efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi.

Töflurnar hafi verið fluttar til Íslands í lyfjaspjöldum merktum OxyContin í áttatíu milligramma skömmtum, og komið fyrir í ferðatöskum mannanna tveggja sem flugu erlendis frá til Keflavíkurflugvallar.

Annar þeirra mun hafa verið rúmlega tólf þúsund töflur í fórum sínum, en hinn með tæplega átta þúsund.

Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum, sem gefin var út skömmu eftir að málið kom upp, sagði að töflurnar hafi líklega verið framleiddar á ólöglegum markaði.

„Efnið er hættulegt heilsu manna og hafa verið gefnar út aðvaranir vegna efnisins erlendis,“ sagði í tilkynningu lögreglunnar, en þar var jafnframt bent á að neysla samsvarandi efnis hefði valdið að minnsta kosti einu andláti í Hollandi.

„Af þessu tilefni telur Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og Rannsóknastofa í lyfja- og eiturefnafræði, Háskóla Íslands, tilefni til að senda út þessa fréttatilkynningu til að vara almenning við kaupum þessara og annarra efna án aðkomu lækna og lögmætra lyfsala. Þá virðist efnið vera nýtt á fíkniefnamarkaði erlendis.“

