252,6 milljónir runnið í ríkis­sjóð úr dánar­búum án lögerfingja á tíu árum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Þegar engir erfingjar finnast renna eignir dánarbúa í ríkissjóð.
Alls hafa 252,6 milljónir króna runnið í ríkissjóð úr dánarbúum án lögerfingja á síðustu tíu árum. Engar greiðslur voru hins vegar í ríkissjóð úr dánarbúum árin 2015 til 2018.

Þetta kemur fram í svari fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn Bryndísar Haraldsdóttur um eignir úr dánarbúum án lögerfingja.

Bryndís spurði um heildarfjárhæðir eigna sem hefðu runnið í ríkissjóð úr dánarbúum lögerfingja síðustu tíu ár en hvorki fjármála- og efnahagsráðuneytið né sýslumenn gátu svarað. 

Gögnin sem birtast í svarinu voru því fengin hjá Fjársýslu ríkisins.

Upphæðirnar eru afar breytilegar milli ára; til að mynda 133 milljónir árið 2023 en 937 þúsund krónur árið 2024.

„Á umræddu tímabili er tekjufærslan í öllum tilvikum innborgun til ríkissjóðs,“ segir í svarinu. „Lengra aftur eru dæmi um að auk peninga hafi ríkissjóður fengið jörð með húsum og hlutabréf. Tekjufærslan hverju sinni nær yfir allar þær eignir sem ganga til ríkissjóðs.“

