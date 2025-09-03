Pútín og Xi ræddu ódauðleika og 100 ár við völd Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 3. september 2025 23:19 Pútín og Xi stóðu í oddi fylkingar. AP Hljóðnemi sem kveikt var á tók upp stutt samtal Vladímírs Pútín Rússlandsforseta og Xi Jinping forseta Kína þar sem þeir ræddu um það að líffæragjöf gæti einn daginn veitt ódauðleika á stærðarinnar hersýningunni sem fór fram í Peking í dag. Xi Jinping forseti Kína leiddi hóp þjóðarleiðtoga, þeirra á meðal Pútín og Kim Jong Un leiðtoga Norður-Kóreu, upp á sérstakan áhorfendapall. Hersýningin fór fram í tilefni af 80 ára afmæli loka seinni heimsstyrjaldarinnar í Kína en margir lesa einnig úr henni væna pillu til Vesturlanda, og sérstaklega Donald Trump Bandaríkjaforseta. Kínverskur ríkismiðill var með athöfnina í beinu streymi og þar virðast þeir hafa tekið upp hluta af samræðu sem var líklega ekki ætluð heiminum öllum. Þar sem þessir tveir úr hópi valdamestu manna heims gengu upp pallinn heyrðist í túlki Pútín segja á kínversku: „Líftækni er í stanslausri þróun.“ Mál túlksins er svo ógreinilegt um stund en svo heyrist hann bæta við, samkvæmt umfjöllun Guardian: „Líffæragjöf er hægt að framkvæma ítrekað. Því lengur sem maður lifir, því yngri verður maður og [maður getur] jafnvel öðlast ódauðleika.“ „Sumir spá því að á þessari öld geti menn lifað til 150 ára,“ svarar Xi Jinping svo á kínversku. Vladímír Pútín hefur verið forseti Rússlands í 25 ár og hefur ítrekað breytt stjórnarskrá og lögum Rússlands til að auka völd sín og tryggja það að hann geti ráðið þar ríkjum til dauðadags. Xi Jinping afnam sömuleiðis mörk á fjölda kjörtímabila sitjandi forseta árið 2018. Kína Rússland Bandaríkin Mest lesið Svikahrappurinn gripinn glóðvolgur og grunaður um fleiri svik Innlent Segir andúð meiri í garð Miðflokksmanna en trans fólks Innlent Kína sendir skilaboð til Bandaríkjanna og Trump svarar um hæl Erlent „Við hvað ertu hræddur?“ Innlent Fimmtán látnir hið minnsta eftir að kláfur fór út af sporinu Erlent Drekinn beraði vígtennurnar Erlent Segja tilraunir með „fljúgandi Chernobyl“ hafnar Erlent Rannsaka stórfellda líkamsárás í Seljahverfi Innlent Lögregla tók hús á Skorrdælingum sem fjölgar í aðdraganda kosninga Innlent Tók dóttur sína og erfingja með til Kína Erlent Fleiri fréttir Fimmtán látnir hið minnsta eftir að kláfur fór út af sporinu Ætla að fella niður bólusetningarskyldu í Flórída Segja tilraunir með „fljúgandi Chernobyl“ hafnar Drekinn beraði vígtennurnar Tók dóttur sína og erfingja með til Kína Felldu ellefu í árás á bát meintra smyglara frá Venesúela Fjallar um afstöðu Elísabetar til Brexit og hvernig Kamilla varðist árás Kína sendir skilaboð til Bandaríkjanna og Trump svarar um hæl Vilja gera Úkraínu að tormeltum „stálbroddgelti“ Telja nú að enginn raðsundlaugarkúkari hafi verið á ferð Mátti ekki nota hermenn til löggæslu í Los Angeles „Rússar eru upp á náð Kínverja komnir“ Setja tæpar tvær billjónir í freigátur frá Bretlandi Að minnsta kosti fjórtánhundrað látnir í Afganistan Erfiður mánuður í vændum fyrir Repúblikana Vilja viðurkenna Palestínu en með skilyrðum Leiðtogar Rússlands, Írans og Norður-Kóreu viðstaddir kínverska hersýningu „Þetta er skipulag að fjöldabrottflutningum, markaðssett sem þróunaráætlun“ Talíbanar óska eftir aðstoð alþjóðasamfélagsins Vélmenni hlaðin sprengiefnum rífi niður byggingar Vara við því að Kennedy ógni heilsu landsmanna Baðst afsökunar áður en hann hlaut fangelsisdóm fyrir vörslu barnaníðsefnis Telja Rússa hafa truflað flugvél forseta framkvæmdastjórnar ESB „Kynlífsdúkka“ af ungu barni meðal gagna máls gegn fyrrverandi ráðherra Refsivert að leita að ævisögu Navalní á netinu í Rússlandi Dómari stöðvaði flutning fylgdarlausra barna til Gvatemala Rúmlega sex hundruð látnir eftir skjálfta í Afganistan Handtekinn vegna morðsins á þingforsetanum fyrrverandi Vilja reisa gervigreindarborgir á rústum Gasa Vilja losna við lífsýni sem tengt var Ásu Sjá meira