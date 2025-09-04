Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Artasan 4. september 2025 15:12 Guðbjörg Þóra, sem er 45 ára, var tilbúin að takast á við einkenni breytingaskeiðsins þegar hennar tími skall á. Hún sá Femarelle auglýsingu í blaði og ákvað að prófa að taka Rejuvenate, eða bláa pakkann, sem er sérstaklega hannað fyrir konur á hennar aldri. Breytingaskeiðið er eðlilegur hluti af lífsskeiði kvenna og eitthvað sem allar konur ganga í gegnum, þó svo að einkenni geti verið mismunandi milli kvenna. „Ég sá Femarelle auglýsingu í blaði og ákvað að prófa að taka Rejuvenate eða bláa pakkann, sem er sérstaklega hannað fyrir konur á mínum aldri. Ég keypti þrjá pakka og tók með mér út þar sem ég bý erlendis en það var strax á öðrum mánuði sem ég byrjaði að finna mun, orkan var meiri og ég hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu. „Mjög góð vinkona mín gekk í gegnum erfitt tímabil eitt sinn sem hafði mikil áhrif á hana en enginn vissi hvað var að hrjá hana, engum datt í hug að þetta gæti verið vegna hormónabreytinga. Það var ekki fyrr en eftir tæp tvö ár af mikilli vanlíðan að henni var bent á að þetta gætu verið einkenni breytingaskeiðsins og í kjölfarið leitaði hún sér aðstoðar. Hún er allt önnur í dag og líður vel. Eftir þetta fór ég að lesa mig til um breytingaskeiðið og einkenni og hef síðan þá verið mjög vakandi fyrir þessu. Ég tengdi því strax við það þegar ég byrjaði að finna fyrir þessum breytingum á minni líðan en ég upplifði óeðlilegar blæðingar, mikið orkuleysi og þreytu, hárlos, tíðari skapsveiflur og þyngdaraukningu, þrátt fyrir að stunda mikla hreyfingu og enga breytingu á mataræði," segir Guðbjörg Þóra sem vill að konur standi saman og séu vakandi fyrir einkennum breytingaskeiðs. Svitakóf, nætursviti og óreglulegar eða engar blæðingar? Flestar konur finna fyrir því þegar þessar hormónabreytingar hefjast, þó svo að þær geri sér ekki alltaf grein fyrir því að um upphaf breytingaskeiðs sé að ræða. Á meðan sumar konur fara létt í gegnum þetta tímabil eru aðrar konur sem upplifa töluvert skert lífsgæði. Einkenni þeirra hormónabreytinga sem eiga sér stað á þessu tímabili geta verið afar mismunandi milli kvenna. Þau einkenni sem eru oftast til umræðu og flestar konur kannast við að hafa heyrt um eru svitakóf, nætursviti og óreglulegar eða engar blæðingar. Þó er stór hluti kvenna sem upplifir ekki þessi tilteknu einkenni en breytingaskeiðið samt sem áður skollið á. Einkennin eru nefnilega yfir 30 talsins og geta verið ótrúlega lúmsk. Óútskýrð þyngdaraukning, depurð og svefnleysi eru einnig algeng einkenni breytingaskeiðs auk þess sem 9 af hverjum 10 konum finna fyrir andlegri vanlíðan. Þetta margbreytilega skeið er svo ótrúlega mismunandi á milli kvenna. Þegar að þessu tímabili kemur í þínu lífi skaltu muna að það eru til ráð sem geta hjálpað þér að endurheimta sjálfa þig og það er þess virði. Þú ert ekki ein! Femarelle er einstök viðbót á breytingaskeiðinu Fjölmargir kvensjúkdómalæknar í Evrópu mæla með Femarelle vörulínunni sem fyrstu meðferð við breytingaskeiðinu þar sem Femarelle er hormónalaus lausn við einkennum. Vörulínan inniheldur þrjár vörur svo allar konur ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Helsta innihaldsefni í vörulínu Femarelle er einkaleyfisvarið efnasamband, DT56a, sem virkar þannig að það örvar estrógen nema í staðbundnum vef, ásamt því að efnið hefur það að markmiði að slá á einkenni tíðahvarfa án þess að hafa nokkur neikvæð áhrif á vef í móðurlífi eða brjóstum. Femarelle Rejuvenate hentar konum sem eru að upplifa fyrstu einkenni hormónabreytinga og áður en óregla kemst á blæðingar. Blandan inniheldur hörfræ, B2 og B7 vítamín sem stuðlar að eðlilegum efnaskiptum ásamt viðhaldi eðlilegrar húðar, slímhúðar og hárs. Femarelle Recharge er ætlað konum 50 ára+ en varan inniheldur B6 vítamín sem stuðlar að því að halda reglu á hormónastarfsemi sem og dregur úr þreytu og lúa. Síðast en ekki síst er Femarelle Unstoppable sem er hannað fyrir konur 60+ en blandan inniheldur B2 og B7 vítamín, kalk og D- vítamín sem stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina. 