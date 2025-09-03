HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 3. september 2025 13:02 Guillermo Ochoa hefur leikið 151 landsleik fyrir Mexíkó. EPA/ADAM DAVIS Allt benti til þess að mexíkóski markvörðurinn Guillermo Ochoa myndi semja við spænska B-deildarliðið Burgos á lokadegi félagaskiptagluggans. Ekkert varð hins vegar af því eftir nokkuð sérstaka atburðarás. Ochoa lék með AVS í portúgölsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili en átti í viðræðum við spænska B-deildarliðið Burgos um að spila með því í vetur. Hinn fertugi Ochoa hafði gengist undir læknisskoðun og allt virtist klappað og klárt fyrir félagaskiptin. En Ochoa vildi þá að einu atriði í samningnum yrði breytt og fór í kjölfarið út til að fá sér kaffi. Hann sneri aldrei aftur og forráðamenn Burgos heyrðu ekki meira í markverðinum. Hann svaraði ekki símanum og enginn veit hvað varð af honum. Eftir að Ochoa hafði skilið Burgos-menn eftir í lausu lofti þurftu þeir að hafa hraðar hendur við að finna nýjan markvörð og sömdu við Jesus Ruiz. Ochoa er mikil hetja í HM-sögunni en hann hefur spilað á fimm mótum og oftar en ekki sýnt frábæra frammistöðu. Ochoa gæti spilað á sjötta heimsmeistaramótinu á næsta ári en Mexíkó heldur það ásamt Kanada og Bandaríkjunum. Spænski boltinn Mest lesið Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Íslenski boltinn Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Fótbolti Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Íslenski boltinn „Ísland á að vera fordæmi fyrir önnur lið á EM“ Körfubolti Mætti sköllótt til baka aðeins fimm dögum eftir lyfjameðferð Handbolti Myndaveisla frá bardaganum við Luka Körfubolti Konurnar þurfa að fara í kynjapróf fyrir HM í frjálsum en prófið er bannað Sport Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Enski boltinn Klippti af sér „dreddana“ og samdi við Keflavík Körfubolti Slá hvern annan utan undir fyrir hvern leik á EM Körfubolti Fleiri fréttir HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Tárvotur Antony: Rosalega erfitt að vera hjá Man United Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni Gæti spilað fyrsta landsleikinn í sjö ár Vardy til Ítalíu og spilar með barnabarnabarni Mussolini Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Rúnar Þór til Íslendingaliðsins Sönderjyske Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Birkir Bjarnason leggur skóna á hilluna Suárez hrækti á þjálfara Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Sjá meira