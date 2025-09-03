Fótbolti

HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Guillermo Ochoa hefur leikið 151 landsleik fyrir Mexíkó.
Allt benti til þess að mexíkóski markvörðurinn Guillermo Ochoa myndi semja við spænska B-deildarliðið Burgos á lokadegi félagaskiptagluggans. Ekkert varð hins vegar af því eftir nokkuð sérstaka atburðarás.

Ochoa lék með AVS í portúgölsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili en átti í viðræðum við spænska B-deildarliðið Burgos um að spila með því í vetur.

Hinn fertugi Ochoa hafði gengist undir læknisskoðun og allt virtist klappað og klárt fyrir félagaskiptin. En Ochoa vildi þá að einu atriði í samningnum yrði breytt og fór í kjölfarið út til að fá sér kaffi.

Hann sneri aldrei aftur og forráðamenn Burgos heyrðu ekki meira í markverðinum. Hann svaraði ekki símanum og enginn veit hvað varð af honum.

Eftir að Ochoa hafði skilið Burgos-menn eftir í lausu lofti þurftu þeir að hafa hraðar hendur við að finna nýjan markvörð og sömdu við Jesus Ruiz.

Ochoa er mikil hetja í HM-sögunni en hann hefur spilað á fimm mótum og oftar en ekki sýnt frábæra frammistöðu. Ochoa gæti spilað á sjötta heimsmeistaramótinu á næsta ári en Mexíkó heldur það ásamt Kanada og Bandaríkjunum.

Spænski boltinn

