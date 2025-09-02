Innlent

Keyrðu hratt á hjólreiðastíg og tóku fram úr reiðhjólamönnum á háanna­tíma

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Erlendur S. Þorsteinsson segir alveg ljóst að hættu hafi stafað af mótorhjólamönnunum.
Erlendur S. Þorsteinsson segir alveg ljóst að hættu hafi stafað af mótorhjólamönnunum. Vísir

Á dögunum keyrðu þrír mótorhjólamenn á miklum hraða um reiðhjólastíg í Fossvogi og styttu sér þannig leið á háannatíma í síðdegisumferðinni. Lögregla segir málið litið alvarlegum augum. Formaður Landssamtaka hjólreiðamanna segir atvikið ekki einsdæmi, líkt og kom í ljós þegar fréttamaður fór á vettvang í dag.

Það var reiðhjólamaður á leið heim úr vinnu sem náði myndskeiði af mótorhjólamönnunum þar sem þeir keyrðu hjólreiðastíginn síðdegis á virkum degi. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er málið litið alvarlegum augum og er nú til rannsóknar. Aksturinn sé með öllu óheimill og viðurlög séu sektagreiðslur. Erlendur S. Þorsteinsson formaður Landssamtaka hjólreiðamanna segir alveg ljóst að illa hefði getað farið.

„Þessir bifhjólamenn fóru bara hreint í framúrakstur á stígnum. Þetta er ekki einu sinni það að brjóta lög fagmannlega og með varúð heldur gera þeir þetta óvarlega. Þetta hefði getað endaði illa. Á þessum hjólastíg hérna fyrir aftan okkur, það eru börn á honum í bland við samgönguhjólreiðafólk, þú verður að búast við allskonar umferð og þú getur ekki verið á honum á tækjum sem eru ekki til þess gerð.“

Keyrði stíginn óvænt í miðju viðtali

Mörg dæmi séu um að öðrum ökutækjum, meðal annars bílum, sé ekið eftir hjólreiðastígum. Það kom á daginn í miðju viðtali líkt og sjá má í fréttinni þegar skellinaðra þeyttist framhjá.

„Algengustu tilvikin eru hinsvegar breytt hlaupahjól, sem geta auðveldlega komist upp í sextíu til áttatíu kílómetra hraða og menn eru stundum á 40-50, ég hef stundum reynt að hjóla á eftir þeim og hef gefist upp þegar....“

Er þetta löglegt hjól á svona stíg? 

„Ég er ekki viss, hann er með skráningarnúmer. Hann er á löglegum hraða. Ég skal gefa honum það, hann er á löglegum hraða en hann er með skráningarnúmer, þannig ég myndi halda ekki. Þau sem eru lögleg á þessum stígum eru ekki með skráningarnúmer.“

Þessi hefði átt heima á götunni? 

„Þessi hefði átt heima einhvers staðar annars staðar.“

Hjólreiðar Samgöngur Lögreglumál Umferðaröryggi Bifhjól

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið