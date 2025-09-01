Innlent

Með á þriðja þúsund pilla í nammipokum

Árni Sæberg skrifar
Maðurinn kom með efnin sem farþegi í flugi til Keflavíkur. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa flutt inn 2580 stykki af OxyContin. Pillurnar flutti hann inn sem farþegi í flugi til Keflavíkurflugvallar, faldar í sælgætispokum í farangurstösku.

Í ákæru á hendur manninum segir að pillurnar hafi innihaldið 80 milligrömm af virka efninu oxýkódoni. Efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni.

Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er þess krafist að hann verði dæmdur til að þola upptöku allra pillanna.

