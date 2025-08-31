Vilja reisa gervigreindarborgir á rústum Gasa

Bandaríski fjölmiðillinn Washington Post hefur undir höndum 38 blaðsíðna skjal sem útlistar áætlanir Bandaríkjastjórnar um framtíð Gasasvæðisins að stríðinu loknu. Það felur meðal annars í sér að allir íbúar svæðisins verði fluttir burt, að Bandaríkin fari með völd á svæðinu í tíu ár hið minnsta og að ströndinni verði umbreytt í „gervigreindarknúna“ ferðamannaparadís og rafbílaframleiðslusvæði.
Öllum þeim sem eiga land á Gasaströndinni verður gefinn „stafrænn tóki“ í skiptum fyrir byggingarrétt á lóðinni. Allir Palestínumenn sem bolað er burt, þó í skýrslunni sé það sagt valfrjálst, fá svo fimm þúsund dali og bætur að andvirði fjögurra ára leigu annars staðar. Þá fá þeir einnig matarbirgðir til fimm ára, að því er Washington Post greinir frá. Kjósi þeir ekki að yfirgefa landið sitt fyrir fullt og allt munu Palestínumenn geta skipt stafræna tókanum út fyrir íbúð í einni af þeim sex til átta „gervigreindarknúnu snjallborgum“ sem reisa á á Gasasvæðinu.
Áætlunin ber nafnið Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, skammstafað GREAT Trust, sem mæti útleggja á íslensku sem Frábæri sjóðurinn. Skjalið er unnið í samstarfi við sömu ísraelsku athafnamönnunum og stofnuðu og reka Gaza Humanitarian Foundation sem annast matargjafir á hinu hungursorfna Gasasvæði. Stofnunin var sett á laggirnar í maí á þessu ári og síðan þá hafa ríflega þúsund manns verið drepnir við það að sækja birgðir á stöðvar hennar.
Framtakið verður fjármagnað af einkafjárfestum og er miklu bleki varið í það í skýrslunni að fjalla um þann mikla arð sem fyrirtækið muni bera fjárfestum. Ólíkt Gaza Humanitarian Foundation sem er rekið af fjárveitingum verður „Gasarívíeran“ reist á grunni rafbílaverksmiðja, gagnavera, strandhótelum og fasteignasölu. Samkvæmt útreikningum ísraelsku sérfræðinganna mun framtakið borga sig fjórfalt innan tíu ára.
Donald Trump Bandaríkjaforseti vakti mikla reiði og undran þegar hann hét að leggja undir sig Gasa og byggja hana upp. Sameinuðu þjóðirnar gera ráð fyrir að 90 prósent bygginga á Gasasvæðinu hafi verið eyðilagðar í linnulausum loftárásum og borgara og innviði, þannig er ljóst að endurreist svæðisins krefjist mikillar vinnu og fjármagns.
Samkvæmt skjalinu munu Ísraelar færa stjórn Gasa í hendur GREAT-sjóðsins þrátt fyrir að Ísraelar hafi engin slík réttindi. Þetta verður gert með tvíhliða samningi Bandaríkjanna og Ísraels sem myndi síðan þróast út í svokallaðað gæsluverndarfyrirkomulag áþekkt því og Bandaríkin höfðu við Kyrrahafsþjóðir og hafa sums staðar enn.
Þessi gæsluvernd verði svo við lýði í tíu ár hið minnsta eða þangað til að „endurbætt og aföfgavædd palestínsk stjórn er tilbúin að taka við völdum.“ Hvergi í skjalinu er talað um sjálfstætt palestínskt ríki heldur aðeins þessa fyrrnefndu stjórn (e. polity). Fyrirtækið myndi byrja á því að ryðja burt rústum borga Gasasvæðisins og fjarlægja ósprungnar sprengjur. Að því loknu hefjist enduruppbyggingin.
Við austanverð landamæri Gasa og Ísraels verði „snjalliðnaðarsvæði“ reist þar sem bandarískir bílaframleiðendur muni framleiða rafbíla í massavís og risavöxnum gagnaverum verði komið upp til að þjónusta Ísrael og nágrannalönd. Strandlengjan verði að „Trump-rívíerunni á Gasa“ þar sem reistir verði heimsklassa baðstaðir og ferðamannainnviðir. Hugmyndir um manngerðar eyjar áþekkar þeim undan ströndum Sameinuðu arabísku furstadæmanna.
Á Gasasvæðinu miðju, á milli baðlóna og strandhótela annars vegar og verksmiðja bandarískra iðnrisa hins vegar, verði reistar sex til átta gervigreindarknúnar snjallborgir þar sem tuttugu hæða íbúðablokkir muni rísa til að hýsa aðflutta íbúa svæðisins. Gasabúum sem kjósa að yfirgefa ekki svæðið mun standa til boða að skipta út stafræna tókanum sínum fyrir 170 fermetra íbúð.
Skjalið má sjá í heild sinni undir tengdum skjölum hér að neðan.