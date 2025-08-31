Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísrael, segir að Abu Obeida, talsmaður al-Qassam-sveita Hamas-samtakanna, hafi verið felldur í loftárás í gær. Heilbrigðisstarfsmenn á Gasaströndinni segja að minnsta kosti 43 Palestínumenn liggja í valnum frá því í gær. Flestir þeirra í Gasaborg, sem Ísraelar hafa lýst yfir að sé nú átakasvæði.
Í yfirlýsingu segir Katz að talsmaðurinn hafi verið sendur til „botns helvítis“ ásamt öðrum föllnum andstæðingum Ísrael frá Íran, Gasa, Líbanon og Jemen. Ísraelar hafa ráðið marga af æðstu leiðtogum Hamas-samtakanna af dögum á undanförnum tveimur árum.
Al-Qassam-sveitirnar eru hernaðararmur Hamas samtakanna. Dauði Abu Obeida hefur ekki verið staðfestur af þeim enn sem komið er.
דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025
Ísraelski herinn segir í yfirlýsingu að Obeida hafi verið einn af síðustu leiðtogum Hamas, sem stýrði samtökunum fyrir árásirnar á Ísrael þann 7. október 2023. Hann hafi um árabil komið að því að semja og dreifa áróðri Hamas-samtakanna og hafi í raun verið andlit hryðjuverkasamtakanna.
AP fréttaveitan hefur eftir heilbrigðisstarfsmönnum á Gasaströndinni að fjöldi fólks hafi dáið í árásum Ísraela um helgina. Margir þeirra hafi verið að sækjast eftir neyðaraðstoð þegar skotið var á þá.
Fyrr í dag var sagt frá því að ráðamenn í Ísrael ætluðu að draga úr flæði neyðaraðstoðar til Gasaborgar en til stendur að fara í umfangsmikla hernaðaraðgerð þar. Þúsundir hafa flúið frá borginni en Al-Jazeera segir fjölmarga halda þar til enn.
Margir eru of illa á sig komnir til að flýja og þá liggur ekki fyrir hvert þeir sem hafa flúið geta farið.
Ísraelar hafa á undanförnum vikum verið með mikla viðveru hermanna í útjaðri Gasaborgar og í Jabailiya-flóttamannabúðunum, í undirbúningi fyrir umfangsmeiri aðgerðir í borginni.
Að minnsta kosti 63.371 Palestínumaður hefur dáið á Gasaströndinni frá því hernaður Ísraela hófst þar, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Gasa, sem stýrt er af Hamas.
Leiðtogar Húta í Jemen tilkynntu í gær að Ahmed al Rahawi, forsætisráðherra hópsins og aðrir ráðherrar og háttsettir meðlimir, hefðu verið feldir af Ísraelum í loftárás á fimmtudaginn. Sú árás var gerð þegar ríkisstjórnarfundur stóð yfir, nokkrum dögum eftir að Hútar skutu eldflaug að Ísrael, eins og þeir hafa ítrekað gert á undanförnum árum.
Rahawi var, samkvæmt frétt Sky News, ekki í innsta hring leiðtoga Húta. Þess í stað var það á höndum hans og ríkisstjórnar hans að stýra yfirráðasvæði Húta í Jemen.
Hútar, sem notið hafa mikils stuðnings frá klerkastjórninni í Íran í gegnum árin, stjórna Sanaa, höfuðborg Jemen, og stórum hlutum landsins í norðri og vestri eftir umfangsmikil átök við stjórnarher landsins sem hófust árið 2014. Átökin hafa leitt til hrikalegs mannúðarástands í Jemen, þar sem fátækt er mikil. Hungursneyð og smitsóttir hafa leikið í íbúa landsins grátt.
Síðan í nóvember 2023 hafa Hútar gert tugi loftárása á flutningaskip sem átt hafa leið um Rauðahafið. Hútastjórnin segir árásirnar hafa verið gerðar til að sýna Palestínumönnum samstöðu, skotunum sé beint að skipum með tengingar við Ísrael.
Bandaríkjamenn gerðu fyrr á árinu umfangsmiklar árásir sem beindust gegn Hútum. Þær árásir skiluðu að virðist ekki miklum árangri en Rahawi er æðsti meðlimur hópsins sem felldur er í árás síðan árásir Ísraela og Bandaríkjamanna hófust.
Árásum Húta á skip á Rauðahafi hefur þó fækkað en það hefur umferð skipa um svæðið einnig gert.
Abdul-Malik al-Houthi, leiðtogi Húta, hefur heitið því að fjölga árásum á Ísrael. Þetta var meðal þess sem hann sagði í ávarpi sem sýnt var í sjónvarpi á yfirráðasvæði Húta.
Houthi Leader Abdul-Malik al-Houthi promises to intensify attacks against Israel. pic.twitter.com/A88LVWvRPx— Clash Report (@clashreport) August 31, 2025
