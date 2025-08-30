Lýst eftir Ólafi í Búlgaríu Agnar Már Másson skrifar 30. ágúst 2025 17:49 Ólafur er eftirlýstur sem týndur einstaklingur í alþjóðakerfi lögreglunnar. Samsett/Getty/facebook Lögreglan í Búlgaríu leitar að Ólafi Austmann Þorbjörnssyni sem sást síðast fyrir tæplega tveimur vikum. Aðstandendur hafa ekki heyrt frá honum síðan 18. ágúst og systir hans biðlar til fólks að hafa samband ef það veit meira. Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning 21. ágúst um Íslending sem var talinn týndur í Búlgaríu, að sögn Garðars Más Garðarssonar varðstjóra, sem staðfestir að Ólafur sé eftirlýstur í alþjóðakerfi lögreglu sem týndur einstaklingur. Ingibjörg Austmann, systir Ólafs, vakti athygli á málinu á Facebook í dag, inni á hópnum Íslendingar í útlöndum, og óskaði eftir hjálp frá fólki sem þekkti til í höfuðborginni Sófíu í Búlgaríu. Ólafur sást síðast á bensínstöð í Búlgaríu.Facebook Þar kemur fram að hvorki hafi sést né heyrst frá honum síðan seinnipart mánudagsins 18. ágúst. Síðast hafi hann sést á bensínstöð í Sófíu. „Hann hefur verið veikur og verið að fá krampaköst,“ skrifar Ingibjörg. Ólafur er 184 sentímetrar á hæð, með dökkt hár og grannvaxinn. Hann var að sögn Ingibjargar í gallabuxum og svartri skyrtu þegar hann hvarf. Systir hans bendir á að hann sé líklega skólaus, símalaus og án skilríkja. Hún bendir fólki á að hringja í síma 112 ef það hefur frekari upplýsingar um ferðir Ólafs. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Íslendingar erlendis Búlgaría Lögreglumál Mest lesið Leggja til breytingar á gatnamótum í kjölfar banaslyss Innlent Lýst eftir Ólafi í Búlgaríu Innlent Fjallað um Skjöld Íslands í forsíðugrein stórblaðs Innlent „Erfið stund en mikilvæg“ Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Innlent Hvirfilbylur við Vatnsleysuströnd Innlent Maður talinn af eftir jarðfall Erlent Björguðu ketti sem var fastur inni í Teslu Innlent Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Innlent Fleiri fréttir Þjóðin sé orðin þreytt á málþófi Tókst ekki að flýja lögreglu og var gómaður með þrjá hnífa og meint eiturlyf Leikskólabörn sungu með 89 ára harmonikuleikara í Garðabæ Skorar á verktaka að lækka íbúðaverð Björguðu ketti sem var fastur inni í Teslu Varnaðarorð sálfræðings, auðveldari leið inn á húsnæðismarkað og bangsakvöld Lýst eftir Ólafi í Búlgaríu Þyrlan kölluð út vegna beinbrotinnar göngukonu Vesturbæjarlaug opnar enn á ný Fjallað um Skjöld Íslands í forsíðugrein stórblaðs Skjálfti fannst í byggð Ólafur orðinn nýr þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins „Erfið stund en mikilvæg“ Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Þorgerður á óformlegum fundi ESB Austurland í áfalli, uppstokkun í Valhöll og kjötsúpa fyrir alla Vann fyrir opnum tjöldum hjá bæði saksóknara og PPP Hvirfilbylur við Vatnsleysuströnd Framkvæmdir við Fjallaböðin í fullum gangi Leggja til breytingar á gatnamótum í kjölfar banaslyss Náðu fullum þrýstingi í nótt Drengurinn fannst heill á húfi Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Guðrún tilnefnir Ólaf Adolfsson sem formann þingflokksins Þyrla kölluð úr og ríflega hundrað björgunarsveitarmenn: Leita að týndum tólf ára dreng við Ölfusborgir Guðrún hrókerar í þingflokknum Leita að týndum tólf ára dreng í Ölfusborgum Hildur segir af sér til að forðast átök Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Háskólinn í stað Hótel Sögu sem heyrir sögunni til Sjá meira