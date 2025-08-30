Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille voru í miklum ham í frönsku deildinni í dag.
Hákon var meðal markaskorara í 7-1 stórsigri á Lorient á útivelli.
Lille hefur náð í sjö stig af níu mögulegum í fyrstu þremur umferðunum og er eins og er í efsta sætinu.
Það ótrúlega við þessi úrslit að staðan var markalaus í hálfleik.
Hákon skoraði fimmta markið á 87. mínútu leiksins.
Matias Fernandez-Pardo og Hamza Igamane skoruðu báðir tvö mörk en þeir Romain Perraud og Osame Sahraoui voru með eitt mark hvor.
Hákon er með tvö mörk í fyrstu þremur umferðunum en næst á dagskrá hjá honum eru leikir með íslenska landsliðinu.