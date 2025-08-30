Vegfarandi varð var við þennan hvirfilbyl á leið suður með sjó um sjöleytið í gærkvöld.
Hann náði myndbandi af honum sem sjá má hér að neðan en strókurinn er býsna stór.
Hvirfilbyljir myndast í mjög óstöðugu lofti og tengjast miklu uppstreymi á takmörkuðu svæði. Í stað þess lofts sem streymir upp leitar loft inn að miðju uppstreymisins og við það margfaldast snúningur þess, líkt og þegar listdansari á skautum leggur hendurnar upp að líkamanum.
Samkvæmt Vísindavefnum eru hvirfilbyljir sjaldgæfir á Íslandi og yfirleitt ekki svo ýkja öflugir þá sjaldan þeir verða. Frásagnir eru til frá fyrri öldum um veðurskaða sem líklega tengjist hvirfilbyljum og sagt er frá hvirfilbyljum eða skýstrokkum á Íslandi í tímaritinu Veðrinu árin 1958 og 1961.