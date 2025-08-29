Þyrla kölluð úr og ríflega hundrað björgunarsveitarmenn: Leita að týndum tólf ára dreng við Ölfusborgir Agnar Már Másson skrifar 29. ágúst 2025 23:30 Leitin hefur enn ekki borið árangur. Lögregla hefur nú birt mynd af drengnum á Facebook. Samsett Mynd Um 150 björgunarsveitarmenn leita tólf ára pilts sem týndist í Ölfusborgum síðdegis í dag. Drengurinn er erlendur ferðamaður og því ekki kunnugur staðháttum. Greint var frá því fyrr í kvöld að viðbragðsaðilar leituðu drengs sem týndist í Ölfusborgum eða nágrenni milli Hveragerðis og Selfoss. Leit stendur enn yfir. Að sögn lögreglu sást drengurinn hafi síðast um klukkan 16 í Ölfusborgum. Þegar foreldrar hans hafi haft samband við lögreglu um klukkan 17 hafi þau þegar leitað hans í um einn og hálfan tíma. Á annan hundrað björgunarsveitarmanna eru á vettvangi.Landsbjörg Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að björgunarsveitum á Suðurlandi frá Hveragerði að Þjórsá og björgunarsveitum á Höfuðborgarsvæðinu hafi mætt á vettvang. Nú upp úr klukkan 22 hafi björgunarsveitir af Suðurnesjum boðaðar út til aðstoðar við leitina. Drengurinn er með sítt, dökkt hár sem bundið var í hnút, að sögn lögreglu, og klæddist hann svartri hettupeysu, svörtum buxum og skóm með camo mynstri. Lögregla biður þá sem telja sig hafa upplýsingar um drenginn að láta lögreglu vita í síma 112. Björgunarsveitarmenn á vettvangi við Ölfusborgir.Landsbjörg Garðar Már Garðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi sagði fyrr í kvöld að leitarhundar hefðu verið ræstir út. Auk þess hafa lögreglumenn frá höfuðborgarsvæðinu komið til að aðstoða. Bjögunarsveitir leita m.a. með drónum með hitamyndavélum og hefur þyrla Landhelgisgæslunnar jafnframt verið boðuð til leitar úr lofti. Ölfus Björgunarsveitir Lögreglan Mest lesið Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Innlent „Síðasta sem hann vildi var að það yrði til nýr Stefán Blackburn” Innlent Saknaði þess að fá ekki einu sinni tölvupóst eftir fjörutíu ára starf Innlent Logandi bíll á hvolfi í Kópavogi Innlent Baðst afsökunar á miður fallegum orðum í garð annarra verjenda Innlent Hildur segir af sér til að forðast átök Innlent Ákærður fyrir að nauðga barni frá því að það var tveggja ára Innlent Leita að týndum tólf ára dreng í Ölfusborgum Innlent „Honum var kastað til hliðar eins og hverju öðru drasli“ Innlent „Enginn engill“ en heldur ekki morðingi Innlent Fleiri fréttir Þyrla kölluð úr og ríflega hundrað björgunarsveitarmenn: Leita að týndum tólf ára dreng við Ölfusborgir Guðrún hrókerar í þingflokknum Leita að týndum tólf ára dreng í Ölfusborgum Hildur segir af sér til að forðast átök Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Háskólinn í stað Hótel Sögu sem heyrir sögunni til Logandi bíll á hvolfi í Kópavogi Sýknukrafa, kreppuástand og hótel í fjalli Byrja að dæla heitu aftur fyrir klukkan tíu Baðst afsökunar á miður fallegum orðum í garð annarra verjenda Sjö eldislaxar fundist í fjórum ám Starfsmaður Héraðssaksóknara með stöðu sakbornings Lýsa yfir vantrausti á Sönnu og segja hana ætla að stofna nýjan flokk „Enginn engill“ en heldur ekki morðingi Hefur þekkt soninn lengur en ráðherrann Verjandi Lúkasar: „Þetta er bissness, þetta er viðskiptahugmynd“ Aðeins 22 prósent nemenda Fellaskóla með viðeigandi færni í lestri Saknaði þess að fá ekki einu sinni tölvupóst eftir fjörutíu ára starf Þurfa að loka Vesturbæjarlaug enn á ný Krafist sýknu af manndrápsákæru og hríðfallandi lestrarfærni Kom farsíma fyrir á baðherbergi og myndaði konur „Síðasta sem hann vildi var að það yrði til nýr Stefán Blackburn” Mega gera ráð fyrir heitavatnsleysi fram á kvöld Innan við tuttugu prósent ánægð með borgarstjóra Sundhöllin opnuð á mánudag en lengra í heitu pottana Lögðu hald á snák eftir alvarlega líkamsárás „Honum var kastað til hliðar eins og hverju öðru drasli“ Alþjóðlegir nemendur áhyggjufullir vegna tafa á afgreiðslu dvalarleyfa Bílbruni í Hafnarfirði og á Lynghálsi Heitavatnslaust í öllum Grafarvogi Sjá meira