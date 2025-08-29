Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Agnar Már Másson skrifar 29. ágúst 2025 20:01 Tvíburasysturnar Marín Ösp (t.v.) og Bríet Irma Ómarsdætur fæddust árið 2000 en Bríet (t.h.) féll frá í vikunni aðeins 24 ára. Hér má sjá þær á jólunum árið 2023. Facebook Samfélagið á Fáskrúðsfirði er í molum eftir að hin 24 ára Bríet Irma Ómarsdóttir féll fyrir eigin hendi í vikunni eftir langvarandi baráttu við andleg veikindi og fíknivanda. Systur Bríetar syrgja hana og vona að saga hennar verði hvatning til framfara í geðheilbrigðiskerfinu, sem lék Bríeti grátt. Systurnar lýsa í samtali við Vísi að Bríet hafi reynt við endurhæfingu og meðferð sem hafi þó aldrei skilað miklum árangri. Þær gagnrýna enn fremur stjórnvöld fyrir aðgerðaleysi í geðheilbrigðismálum á landsbyggðinni, þar sem tíðni sjálfsvíga er hærri. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi er bent á stuðning í Sorgarmiðstöð s. 551-4141, upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is og á Píeta símann s.552-2218. „Það voru engar framfarir“ „Við erum enn þá í áfalli,“ segir Marín Ösp Ómarsdóttir, tvíburasystir Bríetar, í samtali við fréttastofu en hún minntist systur sinnar heitinnar í færslu á Facebook í dag. „Þetta kom öllum á óvart.“ Í raun sé samfélagið allt á Fáskrúðsfirði í áfalli eftir fráfall Bríetar, sem skilur eftir sig þriggja ára dóttur, Atalíu Örk. Jóna, móðir systranna, með dóttur sinni og ömmubarninu.Facebook „Við fengum aldrei neina greiningu á veikindunum hennar,“ útskýrir Marín, sem lýsir því hvernig Bríet hafi bæði glímt við kvíða og átraskanir sem barn og lítið hafi ástandið skánað er leið á árin. Hún hafi sem unglingur sótt í einhver úrræði. Það var svo árið 2023 sem fjölskyldan áttaði sig á fíknivanda Bríetar, sem hafði prófað hin og þessi úrræði sem skiluðu mismiklum framförum. Hún hafi fengið hjálp frá endurhæfingarteymi Heilbrigðisstofnunar Austurlands en það hafi einnig skilað litlu. Selma, Bríet og Marín. Þessi mynd var tekin fyrir nokkru síðan.Facebook „Það voru engar framfarir,“ bætir hin 27 ára Selma Rut við, eldri systir þeirra. Bríet hafði sótt meðferð gegn fíknisjúkdómum nokkrum sinnum en það skilaði einnig litlum árangri. Fjölskyldan hafi fengið þau svör að Bríet þyrfti að vera edrú í nógu langan tíma til þess að komast í réttu geðheilsuúrræðin. En þó hafi Bríet verið metin of veik til að vinna og of veik til að sækja þjónustu hjá starfsendurhæfingarsjóðnum Virk. Skortur á fagaðilum og Systurnar lýsa því að fjölskyldan hafi einnig verið illa upplýst um gang mála hjá Bríeti eftir að hún varð sjálfráða og var þess vegna erfitt að fylgjast með því hvort hún væri að ná einhverjum framförum. Þær hefðu viljað betri upplýsingagjöf til fjölskyldunnar. „Það er svo skrýtið,“ bætir hún við, „að þegar það eru andleg veikindi er fjölskyldunni samt haldið alveg fyrir utan þetta.“ Selma Rut bendir enn fremur á að á Austurlandi sé mikill skortur af fagaðilum og sálfræðingum og aðgengi að geðlækni sé nánast ekkert. „Það þarf að fjölga fagaðilum hérna, og bara á allri landsbyggðinni, “ segir Selma, sem hefði viljað sjá betri samvinnu heilbrigðisstofnana við fjölskylduna. Ljósið í lífinu farið Í færslu sinni á Facebook lýsir Marín Ösp sorginni við að missa „ljósið í lífi okkar allra“ og tekur enn fram að hún voni að saga Bríetar verði hvatning til vitundarvakningar. Útför Bríetar er haldin í Bústaðarkirkju á fimmtudag. Framtíðarsjóður Atalíu Arkar, dóttur Bríetar: Kt. 020921-4390 Rn. 0123-18-206962 „Við getum ekki breytt því sem gerðist," skrifar Marín á Facebook, „en við getum og verðum að breyta því sem gerist næst." Byggja þurfi upp þjónustu sem grípi inn í áður en orðið er of seint. „Við verðum að tryggja að önnur fjölskylda þurfi ekki að ganga í gegnum það sem við erum að ganga í gegnum." Geðheilbrigði Fjarðabyggð Heilbrigðisstofnun Austurlands Heilbrigðismál