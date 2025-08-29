Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 29. ágúst 2025 13:39 Guðrún Ýr heldur úti vefsíðunni Döðlur og smjör. Matgæðingurinn Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir deildi á Instagram uppskrift af ljúffengri bananaköku með silkimjúku súkkulaðikremi sem er tilvalin með kaffinu um helgina. Guðrún Ýr heldur úti vefsíðunni Döðlur og smjör þar sem hún deilir hinum ýmsu uppskriftum. Bananakaka með súkkulaðikremi Hráefni: 2 egg 200 g sykur 2 bananar 300 g hveiti 1 tsk matarsódi 1 tsk lyftiduft ½ tsk kardimommur, krydd ½ tsk kanill 150 g smjör, brætt 50 g dökkt súkkulaði 50 g pekanhnetur Súkkulaðikrem: 170 g smjör, við stofuhita 200 g flórsykur 2 tsk vanilludropar 85 g dökkt súkkulaði, brætt 2 egg, köld Aðferð: Stilltu ofninn á 170°C. Þeyttu egg og sykur vel saman í 3–4 mínútur. Stappaðu bananana og blandaðu þeim út í deigið. Þeyttu vel. Blandaðu þurrefnunum saman og hrærðu varlega saman við. Blandaðu svo bræddu smjöri út í. Helltu deiginu í smurt 20 cm form og bakið í 35–40 mínútur. Leyfðu kökunni að kólna í 5 mínútur í forminu, taktu hana svo úr og kældu áfram í um 30 mínútur.Súkkulaðikrem: Þeyttu smjör, flórsykur og vanilludropa í 3–4 mínútur. Bræðið súkkulaðið og látið það kólna aðeins áður en því er blandað saman við kremið. Bættu eggjunum einu í einu og hrærðu vel á milli. Settu kremið á kökuna þegar hún er köld, til dæmis með sprautupoka og stjörnustúti. Rífið dökkt súkkulaði yfir til skrauts. View this post on Instagram A post shared by Guðrún Ýr - Döðlur & smjör (@dodlurogsmjor) Kökur og tertur Uppskriftir Mest lesið Smashing Pumpkins pumpuðu upp stemningu – en listin varð undir hávaðanum Gagnrýni „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Lífið Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Lífið Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum Lífið Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Lífið Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Lífið Kaupa glæsihús frænku Patriks Lífið Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Lífið Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Lífið samstarf Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Lífið Fleiri fréttir Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sex bestu veitingastaðirnir í Skandinavíu Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Fullkominn kókos og chiagrautur að hætti Elísabetar Mettu Sóley og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni Segir lýtaaðgerðir hennar leið til að eldast með reisn Kaupa glæsihús frænku Patriks Opnar sig eftir handtökuna Töluðu íslensku við mannhafið Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum Fárveik í París Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Skiptir stærðin raunverulega máli? Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Taylor Swift trúlofuð Taumlaus gleði og stjörnum prýddir tónleikar Stórstjörnur í mögulegum ástarþríhyrningi Leikur Elsu Lund í fatla eftir vondan skell Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Sjá meira