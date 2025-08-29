Innlent

Innan við tuttugu prósent á­nægð með borgar­stjóra

Árni Sæberg skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir er borgarstjóri.
Heiða Björg Hilmisdóttir er borgarstjóri. Vísir/Ívar Fannar

Samkvæmt nýrri könnun eru aðeins nítján prósent borgarbúa ánægð með störf Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra. 45 prósent borgarbúa eru óánægð með störf hennar og 36 prósent segjast í meðallagi ánægð.

Þetta kemur fram í skoðanakönnun Maskínu, sem var lögð fyrir dagana 18. til 25. ágúst. Svarendur voru 1.029 úr hópi fólks átján ára og eldri sem búsett er í Reykjavík.

Þegar könnunin var síðast lögð fyrir í apríl síðastliðnum var ánægja með störf Heiðu Bjargar einu prósentustigi meiri og óánægja fimm prósentustigum minni.

Dagur bæði vinsælastur og óvinsælastur

Séu niðurstöður könnunarinnar skoðaðar aftur til loka árs 2022 hefur ánægja með störf borgarstjóra hæst mælst 28 prósent. Það var í desember 2022 þegar Dagur B. Eggertsson sat í stóli borgarstjóra. Minnst hefur ánægjan mælst í nóvember síðasta árs, þegar sautján prósent sögðust ánægð með störf Einars Þorsteinssonar.

Óánægja með störf borgarstjóra hefur mest mælst heil 55 prósent en það var fyrir sléttum tveimur árum þegar Dagur var borgarstjóri.

Sanna áfram á toppnum

Sé litið til spurningarinnar um hvaða borgarfulltrúi borgarbúum hefur þótt standa sig best á yfirstandandi kjörtímabili hefur lítið breyst á toppnum. 24 prósentum þykir Sanna Magdalena Mörtudóttir hafa staðið sig best, samanborið við 25 prósent í apríl. 17 prósentum þykir Hildur Björnsdóttir hafa staðið sig best, samanborið við 19 prósent síðast.

Hástökkvarinn er Kjartan Magnússon en nú þykir 9 prósent borgarbúa hann hafa staðið sig best, samanborið við aðeins 6 prósent í apríl. Hann nær þar með Einari Þorsteinssyni í vinsældum en 9 prósent telja hann sömuleiðis hafa staðið sig best, samanborið við 10 prósent síðast.

