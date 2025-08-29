Innan við tuttugu prósent ánægð með borgarstjóra Árni Sæberg skrifar 29. ágúst 2025 10:31 Heiða Björg Hilmisdóttir er borgarstjóri. Vísir/Ívar Fannar Samkvæmt nýrri könnun eru aðeins nítján prósent borgarbúa ánægð með störf Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra. 45 prósent borgarbúa eru óánægð með störf hennar og 36 prósent segjast í meðallagi ánægð. Þetta kemur fram í skoðanakönnun Maskínu, sem var lögð fyrir dagana 18. til 25. ágúst. Svarendur voru 1.029 úr hópi fólks átján ára og eldri sem búsett er í Reykjavík. Maskína Þegar könnunin var síðast lögð fyrir í apríl síðastliðnum var ánægja með störf Heiðu Bjargar einu prósentustigi meiri og óánægja fimm prósentustigum minni. Dagur bæði vinsælastur og óvinsælastur Séu niðurstöður könnunarinnar skoðaðar aftur til loka árs 2022 hefur ánægja með störf borgarstjóra hæst mælst 28 prósent. Það var í desember 2022 þegar Dagur B. Eggertsson sat í stóli borgarstjóra. Minnst hefur ánægjan mælst í nóvember síðasta árs, þegar sautján prósent sögðust ánægð með störf Einars Þorsteinssonar. Óánægja með störf borgarstjóra hefur mest mælst heil 55 prósent en það var fyrir sléttum tveimur árum þegar Dagur var borgarstjóri. Maskína Sanna áfram á toppnum Sé litið til spurningarinnar um hvaða borgarfulltrúi borgarbúum hefur þótt standa sig best á yfirstandandi kjörtímabili hefur lítið breyst á toppnum. 24 prósentum þykir Sanna Magdalena Mörtudóttir hafa staðið sig best, samanborið við 25 prósent í apríl. 17 prósentum þykir Hildur Björnsdóttir hafa staðið sig best, samanborið við 19 prósent síðast. Hástökkvarinn er Kjartan Magnússon en nú þykir 9 prósent borgarbúa hann hafa staðið sig best, samanborið við aðeins 6 prósent í apríl. Hann nær þar með Einari Þorsteinssyni í vinsældum en 9 prósent telja hann sömuleiðis hafa staðið sig best, samanborið við 10 prósent síðast. Borgarstjórn Reykjavík Skoðanakannanir Samfylkingin Mest lesið Ákærður fyrir að nauðga barni frá því að það var tveggja ára Innlent „Honum var kastað til hliðar eins og hverju öðru drasli“ Innlent Líkur á hellidembu, þrumum og eldingum suðvestantil Veður „Hér er ekki ódýr orka í neinum alþjóðlegum samanburði“ Innlent Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Erlent Árásarmaðurinn heltekinn af „hugmyndinni um að drepa börn“ Erlent Alþjóðlegir nemendur áhyggjufullir vegna tafa á afgreiðslu dvalarleyfa Innlent Afhjúpaði eigin njósnara á X Erlent Heitavatnslaust í öllum Grafarvogi Innlent „Kennarar eiga ekki að vera í einhverjum lögguhlutverki“ Innlent Fleiri fréttir Kom farsíma fyrir á baðherbergi og myndaði konur „Síðasta sem hann vildi var að það yrði til nýr Stefán Blackburn” Mega gera ráð fyrir heitavatnsleysi fram eftir degi Innan við tuttugu prósent ánægð með borgarstjóra Sundhöllin opnuð á mánudag en lengra í heitu pottana Lögðu hald á snák eftir alvarlega líkamsárás „Honum var kastað til hliðar eins og hverju öðru drasli“ Alþjóðlegir nemendur áhyggjufullir vegna tafa á afgreiðslu dvalarleyfa Bílbruni í Hafnarfirði og á Lynghálsi Heitavatnslaust í öllum Grafarvogi Ákærður fyrir að nauðga barni frá því að það var tveggja ára Til vandræða á bar og vopnaður hnífi „Hér er ekki ódýr orka í neinum alþjóðlegum samanburði“ „Kennarar eiga ekki að vera í einhverjum lögguhlutverki“ Læknir nýtti sér sjúkraskrár til að afla viðskiptavina Kjördæmapot og pólitískar sveiflur megi ekki ráða för Gunnfaxi ekki á safnið nema annar þristur fáist á sandinn Vona að áreiðanleiki verði meiri með fjölgun vagna og aukinni tíðni Rússum „drullusama“ um friðarumleitanir Ísland fýsilegur kostur fyrir rafmyntaþvott í augum glæpamanna Sprengjuregn, svikin loforð, og vel heppnuð hárígræðsla Greip í húna en var gripinn mígandi Ísjaki stærri en Hallgrímskirkja blasti við Eldur kviknaði út frá glerkúlu í gluggakistu Setti byssukúlu í póstkassa: „Næsta kemur ekki í umslagi“ Hljóðfæraleikarar skrifa undir nýjan kjarasamning Stefnir Hödd vegna ásökunar um nauðgun Rektor rýfur þögnina eftir mótmælin á Þjóðminjasafninu Lögreglan vill ná tali af þremur mönnum Ragna og Rögnvaldur ráðin aðstoðarrektorar Sjá meira