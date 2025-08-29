Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Preppbarinn 29. ágúst 2025 11:01 Splunkunýr Preppbar opnar í dag á Hafnargötu 90 í Keflavík. 50% afsláttur verður á veitingum alla helgina. „Það verður allt á helmingsafslætti hjá okkur í dag og alla helgina,“ segir Karel Ólafsson en hann opnar Preppbarinn á Hafnargötu 90 í Keflavík í dag ásamt Birgi Halldórssyni. Þetta er þriðji staðurinn sem þeir félagarnir opna en fyrsta Preppbarinn opnuðu þeir á Suðurlandsbraut í Reykjavík árið 2022. Síðan bættu þeir Preppbar við á Vesturlandsvegi og nú á að taka Suðurnesin yfir. Frábær aðstaða til að njóta matarins á staðnum Nákvæmt næringargildi birtist á skjá Preppbarinn er „Take away“ veitingastaður þar sem viðskiptavinir sjá næringargildi máltíðar reiknast út í rauntíma og birtast á skjá meðan máltíðin er búin til. Um leið og hráefni er bætt við réttinn kemur næringargildið fram á skjá og þegar máltíðin er klár prentast út miði á boxið þar sem næringargildin koma fram. Fólk getur til dæmis hlaðið þeim inn í heilsutengd smáforrit. Þegar þeir opnuðu fyrsta staðinn áttu þeir von á að íþróttafólk yrði stór viðskiptavinahópur en fljótlega kom í ljós að Preppbarinn höfðar til allra. „Hugmyndin er fyrst og fremst að auðvelda fólki á hraðferð að fá góðan, hollan og næringarríkan mat á sem stystum tíma og að fólk geti sérvalið allt í réttinn gramm fyrir gramm. Við vorum ekki einu sinni með matseðil þegar við opnuðum fyrsta staðinn en bættum honum fljótlega inn því fólki finnst líka þægilegt að geta valið tilbúnar samsetningar af matseðli og gripið með sér. Hjá okkur er hægt að fá heitar máltíðir í boxi, vefjur og sallöt. Stærsti viðskiptavinahópurinn er venjulegt skrifstofufólk sem vill hollt og gott í hádeginu,“ útskýrir Karel. Stútfullt af hollustu sem hægt er að velja í box eða vefjur. Næringargildin reiknast upp í rauntíma meðan rétturinn er settur saman. Boxin komin í verslanir og frekari útrás í kortunum „Við erum komnir með boxin í verslanir eins og Krónuna, Nettó og Iceland og það gengur mjög vel. Vinsælasti rétturinn er Argentínuboxið, það inniheldur marineraðan kjúkling, avakadó, egg, grjón og nachos.“ Preppbarinn er ekki eini veitingastaður þeirra Karels og Birgis heldur reka þeir einnig Lamb Street Food. Spurður hvort þeir verði í frekari útrás út á land segir Karel þá spennta fyrir því að opna á Preppbar á Akureyri. Nýi staðurinn í Keflavík er þriðji Preppbarinn sem þeir félagar opna. „Svo er aldrei að vita nema Lamb Street Food opni líka í Reykjanesbæ þegar fram líða stundir,“ segir hann. „Við höfðum haft augastað á Reykjanesbæ í nokkurn tíma, kannski af því að Karel flutti í Vogana fyrir nokkru. Þegar tækifærið datt í hendurnar á okkur ákváðum við að kýla bara á það,“ segir Birgir. Birgir segir mikla samkeppni á markaðnum og rekstrarumhverfið sé áskorun alla daga. Þeir láti það ekki stöðva sig og eru bjartsýnir á að Reykjanesbær taki þeim opnum örmum. Fimmtíu prósenta afsláttur verður af öllu um helgina. Matur Veitingastaðir Reykjanesbær Mest lesið Smashing Pumpkins pumpuðu upp stemningu – en listin varð undir hávaðanum Gagnrýni „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Lífið Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum Lífið Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Lífið Kaupa glæsihús frænku Patriks Lífið Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Lífið Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Lífið Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Lífið Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Lífið Klæddist brúðarkjólnum daglega í stúdentsprófunum Tíska og hönnun Fleiri fréttir Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Stjörnum prýdd dagskrá Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Víkurverk hefur allt fyrir ferðalagið og meira til Hver dáleiðsla er spennandi og ófyrirsjáanlegt ferðalag Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Egill, Valgeir og Sigurður Bjóla saman á sviði í fyrsta sinn síðan 1976 Grillað nachos fyrir partíið og pallinn í góða veðrinu Upplifa oft von í fyrsta sinn á Vík Icewear styrkir Þjóðhátíð Hágæða merkjavara á geggjuðum afslætti út föstudaginn Öldrun í hársverði - Fríða Rut gefur ráð Flottasti garður landsins er á Selfossi Myndaveisla: Bylgjulestin lokaði sumrinu í Vaglaskógi Íslendingar geta verið sóðar Vertu hress um verslunarmannahelgina með After Party! Bylgjulestin heimsækir Vaglaskóg Ísland fyrst Norðurlanda með EMotorad rafmagnshjól Er þetta hinn fullkomni pulled pork borgari? Bylgjulestin mætti á Götubitahátíðina - Ilmandi myndaveisla Strumpaður dagur á forsýningu á Strumpum Bylgjulestin og dásamlegur götubiti í Hljómskálagarðinum Kjóstu flottasta garð ársins 2025! „Búið ykkur undir bragðsprengju í munni“ Myndaveisla frá Kótelettunni - Bylgjulestin 2025 Góð ráð fyrir garðinn í sumar „Töluvert álag á líkama sem nálgast sextugt“ Bylgjulestin mætir á Kótelettuna Girnileg pizzaloka sem þú verður að prófa! Myndaveisla frá Írskum dögum - Bylgjulestin 2025 Sjá meira