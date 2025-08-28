Rússar hæfðu sendiskrifstofur og íbúðahverfi í hjarta Kænugarðs í einni stærstu árás þeirra í Úkraínu frá upphafi innrásarstríðsins. Við ræðum við Íslending sem leitaði skjóls inni á baðherbergi í íbúð sinni og heyrum hávaðann í sprengingunum sem hann tók upp. Þá mætir utanríkisráðherra í myndver og ræðir árásina í ljósi friðarumleitana.
Það væru svik við gefin loforð og hættulegt fordæmi ef bygging Fjarðarheiðarganga færi aftar í röðina en fyrirliggjandi áætlanir gera ráð fyrir. Þetta segja leiðtogar sveitarstjórnar í Múlaþingi sem hafa kallað eftir fundi með forsætisráðherra vegna málsins. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Tveir menn voru handteknir eftir aðgerð hér á landi þar sem starfsemi einnar stærstu rafmyntaþvottastöðvar heims var stöðvuð. Í kvöldfréttum heyrum við hvernig þessar þvottastöðvar virka og af hverju þær eru hýstar á Íslandi.
Auk hittum við skólastjóra sem mótmælir áformum um samræmt símabann og verðum í beinni frá Mosfellsbæ þar sem bæjarhátíð er hafin.
Í Sportpakkanum gerum við upp tapleikinn gegn Ísraelum og í Íslandi í dag sjáum við vel heppnaða hárígræðslu.
