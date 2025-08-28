Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar fólk við því að vanmeta íslenska sólarljósið, sem geti sannarlega kveikt eld inni í húsum við ákveðnar aðstæður. Til að mynda hafi eldur nýverið kviknað vegna vatnsfylltrar glerkúlu í gluggakistu húss í Reykjavík.
„Nýverið kviknaði eldur í húsi í Reykjavík þar sem eldsupptök voru með slíkum hætti að ástæða er til að vara við þeim. Þetta var á sólskinsdegi, en vatnsfyllt glerkúla var í glugga hússins og á hana skein sólin. Við það myndaðist brennipunktur á hillu, rétt innan við gluggakistuna, sem á var tuska og í framhaldinu kviknaði í henni,“ segir í færslu lögreglunnar á Facebook.
Í þessu tilviku hafi farið frekar vel og ekki mikið tjón hlotist af eldinum, en mál sem þetta komi annað slagið á borð lögreglu, sem rannsaki eldsupptök þegar svo ber undir.
Þá segir frá öðru máli af sama toga þar sem sól hafi skinið inn um glugga húss og á snyrtispegil á sófaborði og við það hafi brennipunktur myndast í setu stóls í herberginu. Úr hafi orðið eldur, sem hafi blessunarlega koðnað niður, en þar hafi allir gluggar verið lokaðir á mannlausu heimili.
„Fólk er því minnt á að vanmeta ekki íslenska sólarljósið, sem getur sannarlega kveikt eld við ákveðnar aðstæður. Og huga að hlutum í gluggum og innan þeirra í þessu samhengi þar sem eldhætta getur orðið.“