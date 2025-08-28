Ragna Benedikta Garðarsdóttir, prófessor við Sálfræðideild, og Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, prófessor við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, hafa verið ráðin aðstoðarrektorar við Háskóla Íslands.
Í tilkynningu þess efnis á vef HÍ segir að Ragna verði aðstoðarrektor menntunar og starfsumhverfis og Rögnvaldur aðstoðarrektor vísinda og þverfræðileika.
Tveir aðstoðarrektorar hafi verið starfandi við Háskóla Íslands frá árinu 2016 þegar breytingar voru gerðar á stjórnsýslu skólans. Aðstoðarrektorarnir gegn hlutastarfi með rannsóknaskyldu en rektor skilgreini umboð þeirra í erindisbréfi.
Ragna sé er prófessor í félagssálfræði við Sálfræðideild. Hún hafi lokið BA-prófi í sálfræði frá Háskóla Íslands árið 1995, MS-prófi í félagssálfræði frá London School of Economics and Political Science 1997 og doktorsprófi í sömu grein frá University of Sussex árið 2006. Ragna hafi áður stundað við rannsóknir hjá Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála og síðar hjá Félagsvísindastofnun samhliða stundakennslu við Háskóla Íslands. Hún hafi orðið lektor árið 2011, fengið framgang í stöðu dósents árið 2014 og í stöðu prófessors árið 2021. Undanfarin tvö ár hafu hún setið í stjórn og samninganefnd Félags prófessora við ríkisháskóla.
Undir Rögnu sem aðstoðarrektor menntunar og starfsumhverfis heyri málefni kennslusviðs, bæði þau sem snúa að nemendaráðgjöf og að umbótum í kennslu. Þá muni Ragna leiða ýmsar nefndir sem lúta að ráðningum, mati á störfum, framgangi og kjaramálum og enn fremur mótun áherslna Háskóla Íslands á sviði sjálfbærni- og umhverfismála, jafnréttismála og samfélagsvirkni og þjónustu.
„Með því að leggja áherslu á starfsumhverfið í starfstitli mínum viljum við stjórnendur enn fremur undirstrika að við erum að hlusta á starfsfólk og að við munum berjast fyrir því að Háskóli Íslands verði ekki bara góður heldur frábær vinnustaður. Það er í forgangi hjá mér að draga úr starfsálagi, ekki síst hjá akademísku starfsfólki en það er sá hópur sem ítrekað mælist með mesta streitu í starfi. Ég hef ákveðnar hugmyndir um hvernig megi fínstilla þau kerfi sem halda utan um okkar störf til þess að draga úr álagi en þetta verður langhlaup þar sem við munum byggja vinnu okkar á gögnum og góðu samráði,“ er haft eftir Rögnu.
Rögnvaldur sé prófessor í iðnaðarverkfræði við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild. Hann hafi lokið CS-prófi í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1991, MS-prófi í verkfræði frá sama skóla árið 1994 og doktorsprófi í tæknistjórnun frá Chalmers tækniháskólanum árið 2003. Rögnvaldur hafi hafið störf við Háskóla Íslands árið 2014 sem dósent og fengið framgang í stöðu prófessors árið 2019. Áður hafi hann meðal annars starfað við Háskólann í Reykjavík og þróunardeild Össurar. Samhliða starfi sínu við Háskóla Íslands hafi Rögnvaldur einnig gegnt hlutastöðu vísindamanns við Gautaborgarháskóla.
Undir Rögnvald sem aðstoðarrektor vísinda og þverfræðileika heyri vísindarannsóknir, nýsköpun, stefnu- og gæðamál ásamt þverfræðileika.
„Þverfræðileikinn er mikilvægur á margan hátt. Hann er sérstaklega mikilvægur á umbrotatímum þegar við þurfum að hugsa út fyrir kassann og vinna saman að því að finna ný sjónarhorn. Hann er líka mikilvægur til að tengja háskóla við atvinnulíf og samfélag vegna þess að ef vísindaþekking á að koma að notum þarf hún að blandast praktískri þekkingu af ýmsu tagi. Síðast en ekki síst er þverfræðileikinn mikilvægur fyrir forvitna stúdenta sem vilja komast að því hvernig heimurinn virkar og hvernig hægt er að bæta hann. Þess vegna höfum við áhuga á að auka veg hans við Háskóla Íslands og eitt af mínum hlutverkum er að finna leiðir til þess í samstarfi við starfsfólk og stúdenta,“ er haft eftir Rögnvaldi.