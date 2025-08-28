Björgunarsveitir á Skaftársvæðinu voru kallaðar út rétt eftir miðnætti vegna göngumanns sem var á göngu við Úlfárdalssker og hafði villst á leið sinni.
Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að björgunarsveitin Kyndill frá Kirkjubæjarklaustri og Stjarnan úr Skaftártungum hafi þá verið boðaðar til leitar.
„Símasamband var við göngumanninn en rafhlaða síma hans var við það að tæmast. Nákvæm staðsetning fékkst hins vegar ekki, en hægt að áætla að viðkomandi væri við Úlfárdalssker sem er suður af Lakagígum.
Veður á leitarsvæðinu var ágætt, en þoka var að leggjast yfir og einhver suddi.
Rétt upp úr klukkan 2 í nótt kom björgunarfólk auga á ljóstýru og skömmu síðar var ljóst að þar væri göngumaðurinn á ferð. Klukkan 2:20 var svo maðurinn kominn í björgunarsveitarbíl. Honum heilsaðist vel og þáði far með björgunarsveit að bíl sínum og í kjölfarið fylgdi björgunarsveit honum að skála þar nærri. Þangað var komið rétt upp úr þrjú í nótt og björgunarfólk hélt heim á leið,“ segir í tilkynningunni.