Krefjast áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir leiðbeinandanum Árni Sæberg skrifar 27. ágúst 2025 10:01 Maðurinn hafði starfað á Múlaborg í tvö ár þegar hann var handtekinn. Vísir/Anton Brink Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun krefjast áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir manni sem grunaður er um kynferðisbrot í starfi sínu sem leiðbeinandi á leikskólanum Múlaborg. Lögregla rannsakar nú ábendingar um brot gegn fleiri börnum á leikskólanum og segir rannsókn miða vel. Þetta segir í fréttatilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn var handtekinn þann 12. ágúst vegna gruns um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum og hefur tvívegis verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Gæsluvarðhald yfir honum rennur að óbreyttu út í dag. Vísir greindi frá því á dögunum á foreldi annars barns á leikskólanum hafi tilkynnt grun um kynferðisbrot gegn barni sínu til lögreglu. Lögregla hefur hingað til ekki viljað staðfesta fregnir af því en segir nú að verið sé að skoða aðrar ábendingar sem hafa borist. Ríkisútvarpið hefur eftir Bylgju Hrönn Baldursdóttur, aðstoðarlögregluþjóni hjá kynferðisbrotadeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, að ábendingarnar snúi að Múlaborg. Hún geti ekki tjáð sig um það hvort ábendingar hafi borist um möguleg brot utan Múlaborgar. Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg