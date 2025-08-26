Fótbolti

Celtic tapaði í vítakeppni í Kasakstan

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Temirlan Anarbekov stóð sig frábærlega í marki Kairat Almaty í einvíginu á móti Celtic.
Getty/Robbie Jay Barratt

Skosku meisturunum í Celtic mistókst að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu eftir tap í vítakeppni í Kasakstan í dag.

Kairat frá Kasakstan verður því í Meistaradeildinni í vetur. Liðið vann vítakeppnina 3-2. Þetta er aðeins í annað skiptið sem lið frá Kasakstan komast áfram í aðalhlutann í Evrópukeppni.

Liðin gerðu markalaust jafntefli í Kasakstan í dag alveg eins og í fyrri leiknum í Skotlandi.

210 mínútur án marks og því réðust úrslitin í vítakeppni.

Temirlan Anarbekov, 21 árs gamall markvörður Kairat, var án efa besti maður einvígisins. Hann hélt marki sínu hreinu í báðum leikjunum og varði síðan þrjár vítaspyrnur Skotanna í vítakeppninni.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Kasakstan

