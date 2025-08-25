Skýr mynd dregin upp í dómsal og minningarstund

Tveir sakborningar játuðu að hafa frelsissvipt og rænt karlmann með heilabilun á sjötugsaldri við upphaf aðalmeðferðar í Gufunesmálinu svonefnda í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fréttamaður okkar var í dómsal og fer ítarlega yfir það sem kom þar fram í kvöldfréttum á Sýn.
Leikmenn KR í meistaraflokki karla í knattspyrnu spila með sorgarbönd í leik liðsins við Stjörnuna í kvöld. Við verðum í beinni frá Frostaskjóli þar sem ungs iðkanda sem lést úr malaríu í síðustu viku verður minnst.
Unglingadrykkja er sögð hafa aukist verulega og lögregla hafði afskipti af fjölmörgum ungmennum á Menningarnótt vegna drykkju. Við ræðum við forvarnarfulltrúa hjá Reykjavíkurborg sem segir foreldra þurfa að vakna.
Við verðum einnig í beinni með forstjóra MAST vegna greiningar á eldislöxum í ám og sjáum myndir frá hundasýningu. Þá kíkjum við á nýjan íslandsmeistara í sleggjukasti og í Íslandi í dag hittir Kristján Már söngkonu sem varð flugfreyja og síðar myndlistamaður.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.