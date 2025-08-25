Habeck hættir á þingi Atli Ísleifsson skrifar 25. ágúst 2025 14:17 Robert Habeck var varakanslari Þýskalands frá 2021 til 2025. EPA Þýski þingmaðurinn Robert Habeck hefur tilkynnt að hann ætli að segja af sér þingmennsku. Habeck er þingmaður Græningja og var efnahags- og orkumálaráðherra í ríkisstjórn Olaf Scholz, auk þess að vera varakanslari á árunum 2021 til 2025. Habeck greindi frá því í dag að hann hafi í morgun tilkynnt forseta þýska þingsins um ákvörðun sína að láta af þingmennsku þann 1. september næstkomandi. Franziska Brantner og Felix Banaszak, leiðtogar Græningja, segjast í samtali við þýska fjölmiðla harma ákvörðun Habeck. Habeck var kanslaraefni Græningja fyrir þingkosningarnar í febrúar sem boðað var til eftir að ríkisstjórn Jafnaðarmanna, Græningja og Frjálslyndra liðaðist í sundur. Græningjar hlutu hins vegar einungis 11,6 prósent atkvæða í kosningunum, tapaði miklu fylgi á milli kosninga og er nú í stjórnarandstöðu. Habeck hefur sagt vilja berjast áfram fyrir aðgerðum í loftslagsmálum, umbótum á sviði efnahagsmála og ríkisstyrkjum, en hann hefur á síðustu mánuðum lent upp á kant við vinstri væng Græningjaflokksins sem hefur gagnrýnt stuðning Habeck við strangari stefnu í innflytjendamálum, að því er segir í frétt DW. Þýskaland Mest lesið Játa frelsisviptingu og rán en hafna manndrápi Innlent Aldrei kynnst neinum sem harkaði jafnmikið af sér Innlent Tilgangurinn að ná í „easy money“ Innlent Vön því að hringja í fullorðna karlmenn á fölskum forsendum Innlent Yfirmaður heraflans er á móti hernámi og vill semja Erlent Hættir hjá borgarstjóra og aðstoðar nú ráðherra Innlent Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Innlent Hættir sem ritstjóri Kveiks Innlent Persónulegar og átakanlegar lýsingar í ævisögu Giuffre Erlent Vilhjálmur í Smáríkinu ákærður fyrir að selja eina hvítvínsbelju Viðskipti innlent Fleiri fréttir Hótar að senda herinn til Baltimore El Mayo sagður ætla að játa sekt Tíunda skotið klikkaði Yfirmaður heraflans er á móti hernámi og vill semja Persónulegar og átakanlegar lýsingar í ævisögu Giuffre Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Á sjöunda tug drepin í stórtækum árásum Ríkisstjóri Illinois sakar Trump um valdníðslu Lést við tökur á Emily in Paris „Forsetinn var aldrei óviðeigandi við neinn“ Fjöldi látinn eftir rútuslys í New York Gerðu húsleit á heimili fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa Trump Staðfesta hungursneyð á Gasa Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Hótar Hamas með helvíti og gjöreyðingu Gasa-borgar Rússar vilja koma að því að tryggja öryggi Úkraínu Erik Menendez fær ekki reynslulausn Fella niður 64 milljarða sekt Trump Samþykktu ný hagstæðari kjördæmi í Texas Vara við hörmungum verði gert áhlaup á Gasaborg Stefna á fjöldaframleiðslu á eigin stýriflaugum Losun Kína dregst saman vegna uppgangs í sólarorku Líkamlegar refsingar hamla þroska og hafa áhættu í för með sér Handtekinn á Ítalíu vegna Nord Stream sprenginganna Rússar halda árásum áfram Ætla að stoppa farandfólk með svartri málningu Mega neita þeim aðgengi sem bera keffiyeh Hefur áhyggjur af gervigreind sem virðist sjálfsmeðvituð Engir hermenn í Úkraínu og enginn fundur með Pútín Kalla tugi þúsunda til herþjónustu Sjá meira