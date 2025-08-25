Skýrslur teknar af tíu börnum undir sex ára á síðustu 20 árum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 25. ágúst 2025 06:35 Leiðbeinandi á Múlaborg, sem grunaður er um kynferðisofbeldi, er sagður hafa verið undir sérstöku eftirliti um tíma vegna sérkennilegs háttalags. Vísir/Anton Brink Á síðastliðnum 20 árum hafa skýrslur verið teknar af tíu börnum undir sex ára aldri vegna gruns um að þau hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu starfsmanns á leikskóla þeirra. Frá þessu greinir Morgunblaðið, sem vísar í svör Barna- og fjölskyldustofu við fyrirspurn blaðsins. Fimm barnanna gátu staðfest að þau hefðu orðið fyrir broti en í fimm tilvikum tókst ekki að staðfesta meint brot. Segir Barna- og fjölskyldustofa að sökum ungs aldurs hafi börnin átt erfitt með að gefa greinargóða lýsingu á meintum brotum. Maður er í haldi lögreglu grunaður um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg, þar sem viðkomandi starfaði í tvö ár. Vísir greindi frá því um helgina að foreldri annars barns á leíkskólanum hefði tilkynnt lögreglu að mögulega hefði einnig verið brotið gegn viðkomandi barni. Kristján Ingi Kristjánsson, lögreglufulltrúi í kynferðisbrotadeild, staðfestir í samtali við Morgunblaðið að lögreglu hafi borist ábendingar um möguleg brot starfsmannsins gegn fleiri börnum. „Við höfum fengið fleiri ábendingar um atvik sem gætu verið brot og gætu einnig ekki verið brot. Það er verið að skoða það,“ hefur blaðið eftir Kristjáni. Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Leikskólar Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Reykjavík Mest lesið Skilinn eftir nær dauða en lífi á nærbuxum einum klæða Innlent Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Innlent 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Innlent Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Erlent Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Innlent Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Innlent Metaðsókn og söfnunarmet slegið Innlent Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Innlent Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Innlent Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Innlent Fleiri fréttir Lögregla kölluð til vegna einstaklinga sem tjölduðu í skógarrjóðri Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Skilinn eftir nær dauða en lífi á nærbuxum einum klæða Metaðsókn og söfnunarmet slegið 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Myndskeið af rallýslysi, sjálfstæð Úkraína og brennan á Bergþórshvoli Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Leitar kofans sem hvarf í heilu lagi Vestfirðingar fagna í kvöld: „Þetta er bara mjög stórt“ Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Hlaupið aftur í rénun eftir vöxt í nótt Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Hver verður Íslandsmeistari í hrútaþukli? Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Akstursíþróttasamfélagið harmi slegið, unglingadrykkja á Menningarnótt og hrútaþukl Evrópusambandið, menntamál, stýrivextir og Gasa í Sprengisandi „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísar Klöru Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Algjört hrun í fálkastofninum Þétting byggðar hafi ekki slegið í gegn Jökulhlaupið í hægum vexti Nýi brennsluofn göngugarpsins mættur á Sólheima Grunur um brot gegn fleiri börnum Grunur um brot gegn öðru barni, alvarlegt slys og tíðindi á Menningarnótt Alvarlegt slys á starfsmönnum á Íslandsmeistarmóti í rallycross Sjá meira