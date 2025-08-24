Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 24. ágúst 2025 13:12 Að öðru leyti gekk Menningarnótt að mestu mjög vel fyrir sig í ár að sögn lögrelu. Vísir/Viktor Tilkynnt var um þrjár líkamsárásir á menningarnótt og nokkuð var um minni pústra. Sjö gistu í fangaklefa og voru um 140 mál skráð í kerfi lögreglu. Sérstakt eftirlit var haft með unglingadrykkju og voru ríflega tuttugu ungmennum undir lögaldri færð í unglingaathvarf. Að öðru leyti gekk Menningarnótt heilt yfir vel fyrir sig að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðaryfirlögregluþjóns. „Í heildina getum við bara sagt að það hafi gengið bara mjög vel, framkvæmd menningarnætur... Mér sýnist svona úr okkar kerfum að það hafi komið inn á borð lögreglunnar þrjár líkamsárásir en þó engin af þeim alvarleg. Svo er náttúrlega alltaf eitthvað um pústra á milli aðila sem lögreglan steig inn í og hafði afskipti af,“ segir Ásmundur. Vel hafi gengið að tæma bæinn eftir að dagskrá lauk, en nokkuð mikil umferð hafi þó verið frá svæðinu. Miðborgin hafi verið orðin svo gott sem tóm um fjögur leytið í nótt. Þá var lögregla með sérstakt eftirlit vegna unglingadrykkju. „Við vorum með töluvert mikið eftirlit með unglingatrykkju og það eftirlit gekk bara vel. Eitthvað af áfengi helltum við niður sem unlingar voru með og mér sýnist að það hafi verið rétt rúmlega tuttugu unglingar sem voru færðir í athvarfið," segir Ásmundur. Reykjavík Menningarnótt Lögreglumál Mest lesið Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Innlent Von á leifum fellibylsins Erin til landsins Veður Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Innlent „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Innlent Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Innlent Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísi Klöru Innlent Þétting byggðar hafi ekki slegið í gegn Innlent Grunur um brot gegn fleiri börnum Innlent Alvarlegt slys á starfsmönnum á Íslandsmeistarmóti í rallycross Innlent Algjört hrun í fálkastofninum Innlent Fleiri fréttir Hlaupið aftur í rénun eftir vöxt í nótt Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Hver verður Íslandsmeistari í hrútaþukli? Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Akstursíþróttasamfélagið harmi slegið, unglingadrykkja á Menningarnótt og hrútaþukl Evrópusambandið, menntamál, stýrivextir og Gasa í Sprengisandi „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísi Klöru Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Algjört hrun í fálkastofninum Þétting byggðar hafi ekki slegið í gegn Jökulhlaupið í hægum vexti Nýi brennsluofn göngugarpsins mættur á Sólheima Grunur um brot gegn fleiri börnum Grunur um brot gegn öðru barni, alvarlegt slys og tíðindi á Menningarnótt Alvarlegt slys á starfsmönnum á Íslandsmeistarmóti í rallycross Gríðarlegt magn myndefnis til skoðunar hjá lögreglu Leiðist „linnulaust væl” Íslendinga yfir réttu málfari Eigandi Sante segir málið gjörunnið: „Frelsið sigrar alltaf að lokum” 99 ára gömul tombóla á Borg í Grímsnesi og engin núll Vínsali býst við ákæru, kúnnalisti Epstein og stemming í bænum Reiðhjólabændur með vaktað hjólastæði í Traðarkoti til miðnættis Níu sviptir leyfi meðan á annað hundrað kvartana hafa borist „Beint frá býli dagurinn“ býður landsmönnum í heimsókn Útihátíð fyrir ungmenni gekk eins og í sögu Ferðamaður neitaði að borga reikninginn og lét öllum illum látum Stungumanni í Bankastrætismálinu aftur stungið í steininn Sjö ára hlaupari kemur hópnum yfir línuna í sjötta maraþoninu á morgun Skoða að flýta aðgerðum í húsnæðismálum til að ná tökum á verðbólgunni Sjá meira