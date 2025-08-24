Kristján tekinn við liði í Portúgal Sindri Sverrisson skrifar 24. ágúst 2025 13:15 Kristján Guðmundsson hefur starfað lengi í íslenska boltanum og er nú tekinn við liði í Portúgal. Vísir/Pawel Cieslikiewicz Fótboltaþjálfarinn Kristján Guðmundsson var ekki lengi án starfs eftir að hafa hætt hjá kvennaliði Vals um síðustu mánaðamót. Hann hefur nú fengið starf í Portúgal. Kristján hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs Damaiense sem spilar í efstu deild Portúgals og er samningur hans við félagið til tveggja ára. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins. Kristján tekur þar með við liðinu sem Þorlákur Árnason stýrði í eitt ár, eða fram í október 2024 áður en hann tók svo við karlaliði ÍBV. Þrátt fyrir að hlutirnir hafi ekki gengið sem skyldi í sumar hjá Val, sem Kristján stýrði ásamt Matthíasi Guðmundssyni, þá býr Kristján yfir mikilli reynslu og ferilskrá sem Portúgalarnir heilluðust af. Hann hafði stýrt kvennaliði Stjörnunnar frá 2019-24, eftir langan feril sem þjálfari karlaliða á borð við ÍBV, Leikni, Keflavík og Val. Hann gerði til að mynda Keflavík að bikarmeistara árið 2006 og endurtók leikinn með ÍBV árið 2017. Damaiense varð í 8. sæti af tólf liðum í portúgölsku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Portúgalski boltinn Mest lesið „Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“ Sport Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Fótbolti Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Fótbolti Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Enski boltinn Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM Körfubolti Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Fótbolti Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Fótbolti Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Arnar og Bjarki unnu golfmót Golf Fleiri fréttir Sjálfsmark skráð á Elías sem fagnaði sigri Kristján tekinn við liði í Portúgal Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Sjáðu Brynjólf skora gegn meisturum PSV Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Keflvíkingar létu mörkunum rigna gegn Völsungi Sjálfsmark í blálokin bjargaði Börsungum Þórsarar á toppinn Orðinn langþreyttur á glímunni við Útlendingastofnun Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Þróttur fær tvo tíma á toppnum og Fylkir úr fallsæti Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Aurier í bann vegna lifrarbólgu Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Sjá meira