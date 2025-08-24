Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
ÍBV
Fótbolti - La Liga
Real Oviedo
Real Madrid
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 24. ágúst 2025
12 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
ÍBV
Fótbolti - La Liga
Real Oviedo
Real Madrid
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
„Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“
Sport
Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins
Fótbolti
Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark
Sport
Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri
Enski boltinn
Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli
Fótbolti
Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði
Enski boltinn
Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM
Körfubolti
Arnar og Bjarki unnu golfmót
Golf
Leik lokið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna
Íslenski boltinn
Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja
Fótbolti
Fleiri fréttir
Í beinni: Real Oviedo - Real Madrid | Annar leikur Alonso
Albert lagði upp mark Fiorentina
Leik lokið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma
Sjáðu mark Júlíusar í Svíþjóð
Leik lokið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna
Daníel skoraði gegn Víkingsbönum
Sætur sigur í fyrsta leik Ísaks í efstu deild Þýskalands
Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri
María gaf tóninn í sigri eftir átta töp í röð
Fullkomin byrjun Everton á nýja heimilinu
Áfram í marki Man. Utd eftir mistökin
Sjálfsmark skráð á Elías sem fagnaði sigri
Kristján tekinn við liði í Portúgal
Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins
Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði
Sjáðu Brynjólf skora gegn meisturum PSV
Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja
Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham
Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný
Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli
Keflvíkingar létu mörkunum rigna gegn Völsungi
Sjálfsmark í blálokin bjargaði Börsungum
Þórsarar á toppinn
Orðinn langþreyttur á glímunni við Útlendingastofnun
Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool
Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka
Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum
Þróttur fær tvo tíma á toppnum og Fylkir úr fallsæti
Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark
Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni
Sjá meira
Mest lesið
„Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“
Sport
Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins
Fótbolti
Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark
Sport
Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri
Enski boltinn
Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli
Fótbolti
Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði
Enski boltinn
Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM
Körfubolti
Arnar og Bjarki unnu golfmót
Golf
Leik lokið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna
Íslenski boltinn
Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
ÍBV
Fótbolti - La Liga
Real Oviedo
Real Madrid
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar