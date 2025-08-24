FH og ÍBV mættust í Kaplakrika í kvöld þar sem boðið var upp á mikla dramatík og jöfnunarmark á elleftu stundu.
Leikurinn var frekar bragðdaufur lengi framan af og leit allt út fyrir að honum myndi ljúka með markalausu jafntefli en Hermann Þór Ragnarsson kom ÍBV 0-1 yfir með fyrsta skoti Eyjamanna á rammann á 88. mínútu.
Fjórum mínútum var bætt við og leikurinn að fjara út þegar heimamenn fengu aukaspyrnu með 95 mínútur á klukkunni. Kjartan Kári Halldórsson tók spyrnuna, sem virtist hafa viðkomu í varnarmanni og boltinn söng í netinu.
Niðurstaðan 1-1 jafntefli sem verður sennilega að teljast sanngjarnt þrátt fyrir að Eyjamenn séu eflaust drullusvekktir með að hafa glutrað þessu frá sér í lokin.
