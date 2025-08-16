Sóttu mann sem féll niður bratta

Björgunarsveitir voru boðaðar út á mesta forgangi á tólfta tímanum í dag vegna ferðmanns sem hafði fallið niður nokkurn bratta á leið að Merkukeri við Þórsmerkurleið.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg, en björgunarsveitirnar Dagrenning á Hvolsvelli, Flugbjörgunarsveitin á Hellu og Bróðurhöndin undir Eyjafjöllum sinntu útkallinu.
„Björgunarfólk ásamt sjúkraflutningamönnum áttu nokkuð greiða leið að viðkomandi, búið var um ferðamanninn í börum til flutnings í bíl. Björgunarfólk óð Sauðá með börurnar og gekk svo fram gilið ríflega 100 metra að bílum. Viðkomandi var svo fluttur með sjúkrabíl til aðhlynningar,“ segir í tilkynningunni.
Þar segir jafnframt að björgunarsveitir hafi lokið sinni vinnu á vettvangi upp úr klukkan tólf í dag.