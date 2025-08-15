Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur farið í átján útköll vegna vatnstjóns á höfuðborgarsvæðinu á um tveimur klukkustundum. Meðal útkalla var vatnstjón á Kjarvalsstöðum.
„Vatnstjón eins og svo víða í Vesturbæ Reykjavík,“ segir Þórarinn Þórarinsson, aðstoðarvarðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, um viðbragð slökkviliðsins við Kjarvalsstaði.
Frá klukkan fjögur síðdegis til klukkan sex bárust átján tilkynningar um vatnstjón.
Ólöf Kristín Sigurðardóttir, safnstjóri Kjarvalsstaða, segir vatn hafa safnast saman í kjallara listasafnsins, þar sem listaverkageymslurnar eru.
„Við vitum ekki hvert tjónið er en það er verið að dæla út vatni og skafa vatn í burtu,“ segir hún í samtali við fréttastofu.
„Við sjáum ekki að það hafi verið orðið skemmdir á listaverkum.“
Hún segir að einvarðalið sé nú á vettvangi sem leggi hönd á plóg að koma öllu vatninu út en líklega hafi tjónið orðið vegna mikils álags á frárennsliskerfið. Einhverja innanstokksmuni þurfi líklega að endurnýja en talið er að listaverkin séu heil á húfi.
Mikil úrhellisrigning var um tíma á höfuðborgarsvæðinu.