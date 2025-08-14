Hringdi í norskan ráðherra til að ræða friðarverðlaun Nóbels Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. ágúst 2025 22:16 Tollamálin voru einnig rædd í símtalinu sem fram fór í júlí samkvæmt norskum miðilsins AP „Eins og skrattinn úr sauðaleggnum, þegar Jens Stoltenberg fjármálaráðhera gekk um götur Óslóar, hringdi Donald Trump. Hann vildi friðarverðlaun Nóbels og ræða tolla.“ Svona hefst grein sem norski miðillinn Dagens Næringsliv birti í morgun þar sem greint var frá símtali við Bandaríkjaforseti átti með fjármálaráðherra Noregs í júlí. Fram kemur í umfjöllun miðilsins að þetta hafi velti upp möguleikanum á að hljóta friðarverðlaunin í samtali við Stoltenberg sem áður var framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins. Í svari við fyrirspurn fréttaveitunnar Reuters sagði Stoltenberg uppistöðu símtalsins hafa fjallað um tollamál og efnahagslegt samstarf Bandaríkjanna og Noregs í aðdraganda símtals Trump með Jonas Gahr Støre forsætisráðherra. „Ég mun ekki fara nánar út í efni samtalsins,“ sagði Stoltenberg í skriflegu svari sínu og bætti við að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna og viðskiptaráðgjafi Bandaríkjaforseta hefðu einnig tekið þátt í símtalinu. Friðarverðlaun Nóbels eru veitt af Nóbelsnefnd Noregs sem telur fimm manns. Meðlimir nefndarinnar eru handvaldir af norska þinginu og á ári hverju fara þeir yfir mörghundruð tilnefningar. Tilkynnt verður um hver hljóti verðlaunin í október. Trump hefur áður kvartað sáran undan því að hafa ekki hlotið verðlaunin. Barack Obama forveri hans hlaut verðlaunin ásamt þremur öðrum fyrrverandi Bandaríkjaforsetum, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson og Jimmy Carter. Bandaríkin Noregur Nóbelsverðlaun Mest lesið Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Innlent „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Innlent Sérsveitin kölluð út: Fjöldi handtekinn eftir húsleit í Gnoðarvogi Innlent Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Erlent Fjórir handteknir í aðgerðunum í Gnoðarvogi Innlent Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Innlent Haraldur Briem er látinn Innlent Buffalo-morðinginn kvartar yfir skorti á þeldökku fólki Erlent Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Innlent Segir tugi þúsunda sendingarkostnað vera dulinn landsbyggðarskatt Innlent Fleiri fréttir Buffalo-morðinginn kvartar yfir skorti á þeldökku fólki „Gervigreindargeðrof“ hrellir sálfræðinga Samþykkti landtökubyggð til að fyrirbyggja palestínskt ríki Grindavík fær nafna í smástirnabeltinu Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leiðtogafund Nýr talnaspekingur Trump við þinghúsið þegar ráðist var á það Hækkun sjávarmáls ógnar styttum Páskaeyju Starmer og Selenskí funda í dag Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Vilja afvopna einangraða og veikburða Hezbollah-liða Sendu tvö herskip að umdeildu rifi eftir ásiglingu Kínverja Sprengingar eftir eldingu Rússar helsta ógnin sem Norðmenn standi frammi fyrir Kýrskýrt að aðeins Selenskíj geti samið um landsvæði Blaðamenn drepnir í tugatali: Banvænt mynstur misræmis og mótsagna Fundað í hverju horni fyrir Alaskahitting Trump og Pútín Öfgahægriflokkur mælist stærstur í Þýskalandi Hitamet falla og gróðureldar geisa í Evrópu og víðar Rússar myndu nota Donbas til að ráðast enn lengra inn í Úkraínu Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti Sendir frá Norður-Kóreu í „þrældóm“ í Rússlandi Greta Thunberg siglir á ný til Gasa Skoða að stofna viðbragðssveit gegn uppþotum í Bandaríkjunum Hernumin héruð horfi fram á þjóðernishreinsun Vara við afleiðingum samsæriskenninga eftir skotárás á heilbrigðisstofnun Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Smyglaði 850 skjaldbökum í sokkum frá Bandaríkjunum Albanese segir Netanyahu í afneitun Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Sjá meira