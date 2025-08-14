30 ára afmæli Blómstrandi daga í Hveragerði Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 14. ágúst 2025 20:03 Rakel Magnúsdóttir, sem er framkvæmdstjóri Blómstrandi daga í Hveragerði. Magnús Hlynur Hreiðarsson Blómstrandi dagar hófstu formlega í dag í Hveragerði með setningarathöfn í Listasafni Árnesinga og verður boðið upp á glæsilega dagskrá á morgun og alla helgina. Blómstrandi dagar er bæjarhátíð Hveragerðis, sem hefur skapað sér einstakan sess í bæjarlífi íbúa, nágranna og landsmanna en dagskráin verður sérstaklega metnaðarfull í ár vegna 30 ára afmælisins en fyrsta hátíðin var haldin árið 1995. Arnar Gísli Sæmundsson söng tvö lög við setningu Blómstrandi daga. Einar Bjartur Egilsson var undirleikari. Magnús Hlynur Hreiðarsson „Dagskrá hátíðarinnar ber öll merki um hvaða leiðarstef við veljum okkur til framtíðar í þessari byggðarþróun: samfélag mennsku og manngildis í gæðavexti. Þannig er hátíðin í ár ekki bara viðameiri og stærri en áður, heldur er hugað í leiðinni að gæðum, mennsku og metnaði. List og heilsuefling eru í forgrunni, vönduð fjölskyldudagskrá með fjölskylduballi á föstudagskvöldinu með einni skærustu poppstjörnu landins og glænýjum Hvergerðingi er gott dæmi að taka um þetta. Þá er dagskrá laugardagskvöldsins með okkar stórkostlega listafólki úr Hveragerði sönn saga um hvað máttur menningar er einkennandi fyrir bæinn, dýrmætur kraftur sem mun móta okkur áfram til framtíðar. Þá er Kjörísdagurinn fyrir löngu búinn að marka sér stöðu í hátíðarhöldunum sem einn skemmtilegasti viðburður ársins, þótt víða væri leitað,” segir Pétur G. Markan, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar m.a. á heimasíðu bæjarsins. Pétur G. Markan, sem er bæjarstjóri Hveragerðisbæjar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Dagskrá Blómstrandi daga í Hveragerði 2025 Hveragerði Menning Garðyrkja Mest lesið Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Innlent „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Innlent Sérsveitin kölluð út: Fjöldi handtekinn eftir húsleit í Gnoðarvogi Innlent Fjórir handteknir í aðgerðunum í Gnoðarvogi Innlent Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Erlent Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Innlent Haraldur Briem er látinn Innlent Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Innlent Segir tugi þúsunda sendingarkostnað vera dulinn landsbyggðarskatt Innlent Fleiri eldislaxar í Haukadalsá: „Þetta lítur alls ekki vel út“ Innlent Fleiri fréttir „Hamfarir og ekkert annað“ 30 ára afmæli Blómstrandi daga í Hveragerði „Þetta eru báðir mjög alvarlegir atburðir“: Eldislaxar í Haukadalsá og gat á sjókví í Dýrafirði „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Hundrað eldislaxar í Haukadalsá, ásakanir um samráð og blómlegt í Hveragerði Saka Storytel um að forgangsraða eigin efni á kostnað annarra Ekki tilkynnt um stórt gat á sjókví í nokkurn tíma þrátt fyrir eftirlit Taldi hundrað eldislaxa í neðri hluta Haukadalsár Tónlistarmaður taldi handtökuna ólögmæta en fór tómhentur heim Krefjast þess að ráðherra dragi ummæli sín til baka Samkeppniseftirlitið rannsakar Storytel Fá tímabundna undanþágu frá viðskiptaþvingunum Í samtali við norsku kafarana hvort þeir komi aftur Segir tugi þúsunda sendingarkostnað vera dulinn landsbyggðarskatt Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Eldislaxar í Haukadalsá, Gnoðarvogur og samgöngur á Vesturlandi Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Snýr aftur sem bæjarstjóri eftir árslangt veikindaleyfi Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Fleiri eldislaxar í Haukadalsá: „Þetta lítur alls ekki vel út“ Helgi Vilberg Hermannsson er látinn Haraldur Briem er látinn Fjórir handteknir í aðgerðunum í Gnoðarvogi Sérsveitin kölluð út: Fjöldi handtekinn eftir húsleit í Gnoðarvogi Vara við eldislax í Haukadalsá Erlendir hópar komi til Íslands í skamman tíma til að hnupla úr verslunum Líkamsræktarstöðin í Laugum rýmd: Reykurinn reyndist vera gufa Tilkynnt um sjónskerðingu og sjálfsvígshugsanir eftir inntöku þyngdarstjórnunarlyfja Gagnrýni á fegurðarsamkeppnir sé ekki niðurlæging í garð kvenna Líkamsræktarstöð World Class í Laugum rýmd vegna vatnsleka Sjá meira