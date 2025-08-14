Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leiðtogafund Auðun Georg Ólafsson skrifar 14. ágúst 2025 12:15 Rússlandsforseti og Bandaríkjaforseti funda í Anchorage í Alaska. Samsett Augu umheimsins beinast nú að borginni Anchorage í Alaska þar sem fundur Trump og Pútín fer fram á morgun í Elmendorf-Richardson-herstöðinni . Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu og íbúa stolta af þeirri athygli sem borgin nýtur nú í heimspressunni. Valið á fundarstað leiðtogafundar Donald Trump Bandaríkjaforseta og Vladimir Pútín Russlandsforseta, sem fram fer á morgun, er sögð engin tilviljun. Bandaríkin keyptu Alaska af Rússlandi árið 1867 fyrir 7,2 milljónir dala. Aðeins um 88 kílómetrar skilja á milli Alaska og Rússlands yfir Beringsund. Borgin Anchorage í Alaska á köldum degi. Vísir/Getty Lagalegt gildi sölunnar á Alaska hefur oft verið dregið í efa í Rússlandi. Verðið þótti fáránlega lágt einkum eftir að gull og olía fannst þar. Áhrifamenn í Rússlandi hafa lýst Alaska sem „umdeildu svæði“ sem bæri að skila aftur til Rússlands. Pútín virðist þó ekki hafa haft mikinn áhuga á því ef marka má svör hans frá 2014 þar sem hann taldi Alaska vera of kalt. Suzanne LaFrance, borgarstjóri Anchorage segir við Reuters fréttaveituna að undirbúningur gangi vel fyrir leiðtogafundinn á morgun. Allt verði gert til þess að hann fari vel fram. Borgarbúar séu stoltir af valinu og einnig forvitnir. Unnið sé í nánu samstarfi við Hvíta húsið og bandaríska herinn til að tryggja að allt gangi snuðrulaust fyrir sig. Eins og svo margir þá vonist hún til að fundurinn leiði til friðar og bindi enda á stríðið í Úkraínu. Donald Trump Vladimír Pútín Úkraína Mest lesið Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Innlent Fjórir handteknir í aðgerðunum í Gnoðarvogi Innlent Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Erlent Sérsveitin kölluð út: Fjöldi handtekinn eftir húsleit í Gnoðarvogi Innlent Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Innlent Haraldur Briem er látinn Innlent Fleiri eldislaxar í Haukadalsá: „Þetta lítur alls ekki vel út“ Innlent Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Erlent Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Innlent Helgi Vilberg Hermannsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leiðtogafund Nýr talnaspekingur Trump við þinghúsið þegar ráðist var á það Hækkun sjávarmáls ógnar styttum Páskaeyju Starmer og Selenskí funda í dag Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Vilja afvopna einangraða og veikburða Hezbollah-liða Sendu tvö herskip að umdeildu rifi eftir ásiglingu Kínverja Sprengingar eftir eldingu Rússar helsta ógnin sem Norðmenn standi frammi fyrir Kýrskýrt að aðeins Selenskíj geti samið um landsvæði Blaðamenn drepnir í tugatali: Banvænt mynstur misræmis og mótsagna Fundað í hverju horni fyrir Alaskahitting Trump og Pútín Öfgahægriflokkur mælist stærstur í Þýskalandi Hitamet falla og gróðureldar geisa í Evrópu og víðar Rússar myndu nota Donbas til að ráðast enn lengra inn í Úkraínu Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti Sendir frá Norður-Kóreu í „þrældóm“ í Rússlandi Greta Thunberg siglir á ný til Gasa Skoða að stofna viðbragðssveit gegn uppþotum í Bandaríkjunum Hernumin héruð horfi fram á þjóðernishreinsun Vara við afleiðingum samsæriskenninga eftir skotárás á heilbrigðisstofnun Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Smyglaði 850 skjaldbökum í sokkum frá Bandaríkjunum Albanese segir Netanyahu í afneitun Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Leiðtogar Evrópu ítreka sjálfsákvörðunarrétt Úkraínumanna Einn látinn og tíu slasaðir eftir stóra sprengingu „Þetta er í rauninni þreifingafundur“ Ákvörðun Trump valdabrölt: „Það á eftir að verða meira svona“ Sjá meira