Borgar­stjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leið­toga­fund

Auðun Georg Ólafsson skrifar
Rússlandsforseti og Bandaríkjaforseti funda í Anchorage í Alaska.
Augu umheimsins beinast nú að borginni Anchorage í Alaska þar sem fundur Trump og Pútín fer fram á morgun í Elmendorf-Richardson-herstöðinni . Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu og íbúa stolta af þeirri athygli sem borgin nýtur nú í heimspressunni.

Valið á fundarstað leiðtogafundar Donald Trump Bandaríkjaforseta og Vladimir Pútín Russlandsforseta, sem fram fer á morgun, er sögð engin tilviljun. Bandaríkin keyptu Alaska af Rússlandi árið 1867 fyrir 7,2 milljónir dala. Aðeins um 88 kílómetrar skilja á milli Alaska og Rússlands yfir Beringsund. 

Borgin Anchorage í Alaska á köldum degi. Vísir/Getty

Lagalegt gildi sölunnar á Alaska hefur oft verið dregið í efa í Rússlandi. Verðið þótti fáránlega lágt einkum eftir að gull og olía fannst þar. Áhrifamenn í Rússlandi hafa lýst Alaska sem „umdeildu svæði“ sem bæri að skila aftur til Rússlands. Pútín virðist þó ekki hafa haft mikinn áhuga á því ef marka má svör hans frá 2014 þar sem hann taldi Alaska vera of kalt.

Suzanne LaFrance, borgarstjóri Anchorage segir við Reuters fréttaveituna að undirbúningur gangi vel fyrir leiðtogafundinn á morgun. Allt verði gert til þess að hann fari vel fram. Borgarbúar séu stoltir af valinu og einnig forvitnir. Unnið sé í nánu samstarfi við Hvíta húsið og bandaríska herinn til að tryggja að allt gangi snuðrulaust fyrir sig. Eins og svo margir þá vonist hún til að fundurinn leiði til friðar og bindi enda á stríðið í Úkraínu.

