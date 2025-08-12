Minkurinn stakk sér á kaf eftir fiski í Elliðaám Kristján Már Unnarsson skrifar 12. ágúst 2025 20:35 Minkurinn við það að stökkva ofan í hylinn. Björn I. Guðmundsson Minkur sem borgarbúi á gönguferð meðfram Elliðaám myndaði neðan Elliðavatnsstíflu í fyrradag virtist afar gæfur og lét ekki manninn trufla sig, þótt hann stæði aðeins nokkra metra frá honum. Í fréttum Sýnar mátti sjá myndskeið sem íbúi í Norðlingaholti tók á göngu neðan Elliðavatnsstíflu. Þar sá hann mink skammt frá útfalli Elliðaáa úr vatninu og dró fram símann og byrjaði að mynda. Hann átti ekki von á því að fá mikinn tíma til myndatöku, bjóst við að minkurinn myndi þegar styggjast og hlaupa í felur inn í fylgsni sitt í grjótinu. Minkurinn gægist úr fylgsni sínu.Björn I. Guðmundsson En það var öðru nær. Minkurinn velti sér um og klóraði sér í mosanum. Hann horfði meira að segja á manninn en virtist ekki láta sér bregða. Þess á milli stakk hann sér til sunds í Elliðaánum eflaust til að leita sér að fiski til að éta. Það sem kom myndatökumanninum mest á óvart var hvað minkurinn virtist rólegur og giskar hann á að það hafi vart verið nema fimm metrar á milli þeirra. Minkurinn virtist áhugalaus um minkagildruna til hægri.Björn Ingi Guðmundsson En við tókum líka eftir dökku boxi með gati og fengum það staðfest að þetta væri minkagildra á vegum borgarinnar. Þessi minkur hafði að minnsta kosti ekki gengið í gildruna þegar myndirnar voru teknar, sem sjá má í frétt Sýnar: Dýr Reykjavík Lax Mest lesið Stoltur faðir fegurðardrottningar gekk frá Gleðigöngunni með óbragð í munni Innlent Tólf milljónir í segulómtæki sem dró að sér skúringabúnað Innlent Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun Innlent Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Innlent Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Erlent Barinn við barinn en gerandinn farinn Innlent Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Erlent Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Innlent Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Innlent Rithöfundur ráðinn til varnarmálaskrifstofunnar Innlent Fleiri fréttir Stálu myndavélum fyrir þrjár milljónir: „Grunar að þessu hafi verið stolið eftir pöntun“ Skrefi nær draumnum um þjónustuíbúð með vinningnum Minkurinn stakk sér á kaf eftir fiski í Elliðaám Íslendingur á Spáni sagður þungt haldinn vegna hitaslags „Ómetanlegur fjársjóður“ í heimsókn á Íslandi Tilkynnt um bíl fullan af bensínbrúsum Stoltur faðir fegurðardrottningar gekk frá Gleðigöngunni með óbragð í munni Tollarnir sem bíta nú þegar, sögulegur fundur og fjársjóður Fækkar sífellt í Þjóðkirkjunni Rithöfundur ráðinn til varnarmálaskrifstofunnar Barinn við barinn en gerandinn farinn Tólf milljónir í segulómtæki sem dró að sér skúringabúnað Gerðu langtímasamning um niðurgreidd liðskipti og brjóstaminnkun Dagbjartur aðstoðar Daða Má Innviðaráðherra leggur af stað í fundaferð um samgöngumálin Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Fagnar áformum um mótun atvinnustefnu Úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um íkvekju Hlið við Reynisfjöru, tollar og yfirlýsing leiðtoga ESB B sé ekki best Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið Mannréttindabarátta ekki í samkeppni um athygli Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Tilfelli alvarlegrar ókyrrðar gætu tvöfaldast vegna loftslagsbreytinga Óvenjuleg ákvörðun, holskefla kvartana og ókyrrð Upphaflegasta útgáfa Snorra-Eddu snýr heim eftir fjögurra alda útlegð Einnota plastvörur fái sérstaka merkingu Sjá meira