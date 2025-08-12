Dagbjartur aðstoðar Daða Má Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 12. ágúst 2025 15:21 Dagbjartur Gunnar mun aðstoða Daða Má Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra. Stjórnarráðið/Ívar Fannar Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, hefur ráðið Dagbjart Gunnar Lúðvíksson sem aðstoðarmann sinn. Frá þessu er greint í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins, þar sem segir að hann hafi þegar hafið störf. Dagbjartur Gunnar lauk meistaraprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2016 með áherslu á samningarétt, alþjóðarétt og félagarétt. Síðast starfaði hann á laga- og stjórnsýsluskrifstofu utanríkisráðuneytisins en hefur komið víða við áður, þ.m.t. sem aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar, aðstoðarkennari við lagadeild Háskóla Íslands og verkamaður hjá Veitum. Fyrir starfar Jón Steindór Valdimarsson sem aðstoðarmaður fjármála- og efnahagsráðherra. „Dagbjartur er uppalinn á Blönduósi og hefur fjölbreytta reynslu af félagsstörfum, meðal annars sem varaformaður Orators, félags laganema við HÍ, og formaður Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar. Þá tók Dagbjartur sæti á Alþingi sem varaþingmaður Viðreisnar árið 2022,“ segir í tilkynningu. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Erlent Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Innlent Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Erlent Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun Innlent Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Innlent Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð Innlent Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið Innlent B sé ekki best Innlent Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Innlent Kínverskt skip stórskemmt eftir árekstur við tundurspilli Erlent Fleiri fréttir Innviðaráðherra leggur af stað í fundaferð um samgöngumálin Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Fagnar áformum um mótun atvinnustefnu Úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um íkvekju Hlið við Reynisfjöru, tollar og yfirlýsing leiðtoga ESB B sé ekki best Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið Mannréttindabarátta ekki í samkeppni um athygli Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Tilfelli alvarlegrar ókyrrðar gætu tvöfaldast vegna loftslagsbreytinga Óvenjuleg ákvörðun, holskefla kvartana og ókyrrð Upphaflegasta útgáfa Snorra-Eddu snýr heim eftir fjögurra alda útlegð Einnota plastvörur fái sérstaka merkingu „Sannarlega ekki eitthvað sem ég ætlaði að taka þátt í“ Stytta opnunartíma Seltjarnarneslaugar: „Er þetta það sem við viljum spara í?“ Ókyrrð að aukast en lítil hætta á ferðum Komu ferðamönnum í sjálfsheldu á Búlandstindi til aðstoðar Fylla í skörð reynslubolta Þurfti rannsóknarvinnu til að finna upplýsingar um bílastæðarukkun „Alvarlegar afleiðingar“ verði greiðsluþátttöku hætt Bráðabirgðaheimild veitt fyrir Hvammsvirkjun Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Bílastæðamál, POTS, ókyrrð og íslenski hesturinn Engin byssa reyndist vera í bílnum Strætisvagnar rákust saman við Borgartún Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Sjá meira